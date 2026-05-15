BundleHunt bietet mit dem neu veröffentlichten Mac Vault Bundle die Möglichkeit, aus 43 verschiedenen Mac-Anwendungen zu wählen, die zum Teil bereits zu Preisen ab einem Dollar erhältlich sind.

Mittlerweile ist es bei BundleHunt zum Standard geworden, dass die Softwarepakete zwar noch das Wort „Bundle“ im Namen tragen, man die enthaltenen Programme aber auch einzeln auswählen und vergünstigt kaufen kann. Das alte Konzept, bei dem ein ganzes Programmpaket zum Festpreis erhältlich war und man die Hälfte davon vermutlich nie geöffnet hat, scheint definitiv überholt.

Einzelkauf statt App-Paket

Auch beim aktuellen Mac Vault Bundle handelt es sich um einen derart bunten Mix an Anwendungen, dass wohl niemand sämtliche davon tatsächlich benötigt und verwenden will. Ein paar interessante Apps sind jedoch definitiv dabei und die teils deutlich reduzierten Preise machen es zudem möglich, sich auf einen Testlauf mit Apps einzulassen, den man zu regulären Konditionen nicht wagen würde.

DeltaWalker ist beispielsweise so ein Fall. Die Anwendung hat sich auf das Vergleichen und Synchronisieren von Dateien und Ordnern spezialisiert und kann Unterschiede zwischen Textdateien, Quellcode, Bildern oder ganzen Verzeichnissen anzeigen. Der offizielle Preis für die App liegt bei 60 Dollar und über BundleHunt bekommt man die Mac-Lizenz derzeit für nur 7 Dollar.

Command-Tab Plus ist als Erweiterung für den über das Tastaturkürzel Befehl-Tab erreichbaren App-Wechsler von macOS zu sehen. Das Programm will die Arbeit damit effizienter gestalten und bietet Zusatzfunktionen wie die Vorschau geöffneter Fenster oder den schnellen Wechsel über den Ziffernblock an. Hier ist man über BundleHunt mit 3 Dollar anstelle von 27 Dollar dabei.

HazeOver ist ein Mac-Klassiker, der im Rahmen des Mac-Vault-Angebots für 1 Dollar statt regulär 5 Dollar erhältlich ist. Die App will die visuelle Ablenkung auf dem Bildschirm minimieren und dunkelt zu diesem Zweck automatisch alle inaktiven Fenster ab. So wird das aktuell genutzte Fenster hervorgehoben.

Alle 43 Apps im Überblick

Eine Übersicht aller im Rahmen der Aktion vergünstigten Apps findet ihr auf der Webseite zum Angebot.