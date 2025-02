BundleHunt hat sein App-Neujahrspaket geschnürt

Über den Daumen alle drei Monate gibt es bei Bundlehunt eine neue Sonderaktion mit preisreduzierten Mac-Programmen. Das jetzt neu über die Verkaufsplattform verfügbare Paket nennt sich New Year, New Bundle. Insgesamt lassen sich hier 40 verschiedene Mac-Anwendungen zu teils deutlich reduzierten Preisen erwerben.

Zunächst einmal müssen wir noch einmal auf die Modalitäten der BundleHunt-Angebote eingehen. Man kauft hier nämlich nicht mehr wie früher einfach ein Komplettpaket mit unterschiedlichsten Apps, sondern kann sich sein persönliches Bundle selbst zusammenstellen. Wer hier über einen Gesamtpreis von 30 Dollar kommt, erhält noch mal 3 Dollar zusätzlichen Preisnachlass.

Commander One und BusyCal mit dabei

Zu den bekanntesten, im Neujahrspaket von BundleHunt enthaltenen Anwendungen gehört sicherlich Commander One Pro. Als klassischer Dateimanager will Commander One Pro die Arbeit auf dem Mac erleichtern und bietet beispielsweise eine Doppelfenster-Ansicht, um komfortabel mit mehreren Verzeichnis sind gleichzeitig zu arbeiten und beispielsweise Dateien zwischen diesen zu übertragen. Die Anwendung hat Werkzeuge zum Entpacken von Archiven direkt integriert, optional kann man damit auch Dateien innerhalb eines Archivs bearbeiten, ohne es vorher zu entpacken. Commander One Pro kostet normalerweise 29,99 Dollar und wird im Rahmen der Aktion für 6 Dollar angeboten.

Auch die Kalender App BusyCal ist im Rahmen der neuen BundleHunt-Aktion deutlich im Preis reduziert. Die Entwickler bewerben ihre Anwendung als einen der mächtigsten und am besten anpassbaren Kalender für den Mac. Für die meisten Nutzer dürfte dieses Programm von der Leistung und den Möglichkeiten her zu umfangreich sein. Falls ihr aber mit den Bordmitteln des Mac Kalenderfunktionen vermisst, ist BusyCal sicher einen Blick wert. Der Sonderpreis liegt hier bei 6,99 Dollar anstelle von 49,99 Dollar.

Die Liste mit allen 40 im Rahmen der Aktion verfügbaren Sonderangeboten findet ihr hier. Mit Tools wie TextSniper, DisplayBuddy oder NTFS for Mac finden sich noch weitere bekannte Namen im Line-up der Aktion.