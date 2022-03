Bundle for Ukraine: Paket mit 1.000 Spielen für einen guten Zweck

Im Bundle for Ukraine finden sich 991 Spiele und Bücher versammelt, die sich als Komplettpaket für 10 Dollar einsacken lassen. Wer will, zahlt gerne mehr, denn mit den Einnahmen aus diesem Sonderverkauf wollen die beteiligten Entwickler die Bevölkerung der Ukraine unterstützten.

Insert

You are going to send email to