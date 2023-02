Apples Fußball-Abonnement geht in den Verkauf

Apple selbst bietet das MLS-Abonnement zum Auftakt weltweit an und gestattet die Buchung in der TV-App auf iPhone, Mac, Apple TV und iPad.

Wie berichtet wird Apple die Live-Spiele nahezu ausschließlich mit englischer und spanischer Kommentarspur übertragen. Lediglich Begegnungen an denen auch kanadische Mannschaften teilnehmen sollen zusätzlich noch mit einem französischen Kommentar angeboten werden. Amerikanische Zuschauer sollen zudem die Möglichkeit bekommen, die Audiospur lokaler Radiosender zu aktivieren und so das Livebild mit dem Ton des lokalen Radiomoderatoren zu kombinieren.

Allerdings sollte die Buchung des Fußball-Abonnements gut überlegt sein. Die Begegnungen der 29 MLS-Teams werden meist mitten in der Nacht angepfiffen. So finden fast alle Spiele Donnerstags- oder Sonntagsfrüh gegen 01:30 Uhr deutscher Zeit statt.

