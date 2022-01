Intel präsentiert Core i9 als „schnellsten Prozessor auf dem Markt“

Apple hat seine neuesten Prozessoren M1 Pro und M1 Max bei ihrer Vorstellung im Oktober mit einer branchenführenden Leistung pro Watt beworben, ihre maximale Performance erreichen die Apple-Chips bei einer vergleichsweise geringen Energieaufnahme von höchstens 90 Watt. Intel zufolge wird die Leistung pro Watt von den neuen i9-Prozessoren nun übertroffen. Zudem erreichen diese auch Maximalwerte von 115 Watt, was darüber hinaus zwar für ein zusätzliches Leistungsplus, gleichermaßen aber auch für eine erhöhte Temperaturbelastung sorgen dürfte. Die in der Grafik oben abgebildeten Ergebnisse beziehen sich Intel zufolge auf Referenzwerte der Hersteller sowie eigene Benchmark-Tests auf Basis des Standards SPEC CPU 2017 .

Intel sieht sich in Sachen Prozessorleistung wieder auf der Überholspur. Im Rahmen der Ankündigung seiner neuen i9-Prozessoren bewirbt der Hersteller das Flaggschiff-Modell der Prozessorreihe als derzeit „schnellsten Prozessor auf dem Markt“. Intel gibt an, dass der Intel Core i9-12900HK sowohl Apples derzeit leistungsfähigstes Modell M1 Max als auch den momentan schnellsten AMD-Prozessor Ryzen 9 5900HX bei gleicher Wattzahl übertrifft.

