Bund warnt vor Sicherheitslücke in digitalem ABUS-Türschloss

Beim Thema elektronische Türschlösser wird ja regelmäßig auch über die damit verbundenen potenziellen Sicherheitsrisiken diskutiert. Aktuell hat eine Schwachstelle in diesem Bereich sogar das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) auf den Plan gerufen. Die Behörde warnt vor dem Einsatz des digitalen Türschlosses HomeTec Pro CFA3000 der Marke ABUS und empfiehlt sogar, das Produkt zu ersetzen.

Konkrete Details zu der Schwachstelle werden nicht genannt, allerdings muss die Reaktion des Herstellers ohne Frage irritieren. ABUS hat die Sicherheitslücke dem BSI gegenüber zwar bestätigt, will es allerdings dann darauf offenbar auch beruhen lassen. Der Hersteller verweist darauf, dass es sich bei dem Produkt um ein Auslaufmodell handle, das im vergangenen Jahr durch einen von der Sicherheitslücke nicht betoffenen Nachfolger ersetzt wurde. Auf seiner Webseite präsentiert ABUS aber weiterhin auch noch das kritisierte Modell als „mit maximaler Sicherheit durch AES-128-Bit Verschlüsselung“ ausgestattet und ohne jeden Hinweis auf die Schwachstelle oder den bereits verfügbaren Nachfolger. Das neuere und wohl auch von der Schwachstelle nicht betoffene Modell von ABUS hört auf den Namen HomeTec Pro CFA3100 und präsentiert sich unter anderem mit Bluetooth und App-Anbindung.

Moderne Schlösser bieten zusätzliche Optionen

Zumindest den Umgang des Herstellers mit dieser Tatsache muss man kritisieren. Im Falle von Sicherheitslücken und Problemen wünschen wir uns eine möglichst offene Kommunikation seitens der Unternehmen. Man sollte diesen Vorfall allerdings keineswegs zum Anlass nehmen, diese Produktkategorie an sich zu verdammen. In der Regel liegen hier in der Tat hohe Sicherheitsstandards an, zudem lassen sich moderne elektronische Türschlösser meist so konfigurieren, dass man bei deren Betätigung beispielsweise Push-Mitteilungen oder sonstige Hinweise erhält. In Smarthome-Umgebungen lässt sich dies darüber hinaus zudem mit Kameraaktionen oder dergleichen verknüpfen.