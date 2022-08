Apple Lightning-Kabel, Amazon Smart Plug und Echo Dot deutlich günstiger

Der Alexa-Lautsprecher Echo Dot 4 kostet bei Amazon aktuell 39,99 Euro. Ausgewählte Kunden (so Amazon) können das Gerät aber auch schon für 23,99 Euro erhalten. Ob die Aktion auch für euch gilt, könnt ihr prüfen, in dem ihr an der Kasse den Rabattcode ECHODOT eingebt und den dann angezeigten Endpreis überprüft.

Auch das doppelt so lange Apple USB‑C auf Lightning Kabel (2 m) gibt es aktuell mit 40 Prozent Preisnachlass, was zu einem Endpreis von 20,99 Euro anstelle von 35 Euro führt.

Insert

You are going to send email to