RTL+ wieder mit günstigem Saison-Pass für die UEFA-Wettbewerbe

RTL merkt an, dass das Angebot nur für Kunden aus Deutschland gilt, die über kein aktives RTL+ Premium Abonnement verfügen. Ausführliche Infos und alle Details findet ihr auf der Aktionsseite bei RTL+ . Der Zugriff auf die Inhalte ist unter anderem über Apple TV, eine iOS-App oder per Webbrowser möglich.

Der Saison-Pass beinhaltet über zehn Monate hinweg den Zugriff auf alle Topspiele inklusive Finale und darüber hinaus das komplette Programm von RTL+. In der Europa League spielen in dieser Saison unter anderem Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen, bei der Conference League sind mit auch die Spiele von Union Berlin zu sehen.

Bei der Übertragung von Profi-Fußball ist neben Anbietern wie Sky und DAZN auch in diesem Jahr wieder RTL+ mit von der Partie. Das Streaming-Portal von RTL ist Anlaufstelle für all jene, die die Spiele der UEFA Europa League und der UEFA Conference League sehen wollen. Der Streaming-Pass für die Saison 2022/23 für die beiden Wettbewerbe ist aktuell mit 40 Prozent Preisnachlass für 29,90 Euro zu haben.

