BuhoCleaner: Neue Mac-App Speicherplatz freischaufeln

Mit dem BuhoCleaner will eine weitere Mac-App die Leistungsfähigkeit von Apple-Rechnern verbessern. Das Programm stöbert dem Entwicklern zufolge unnötige Dateien auf und unterstützt beim Freischaufeln von Festplattenplatz. BuhoCleaner kann zu Deinstallieren von überflüssigen Apps ebenso wie zur Anzeige von doppelten oder sehr großen verwendet werden.

Wie immer bei derartigen Anwendungen üben wir uns um Zurückhaltung, wenn es darum geht, angeblich unnötige Systemdateien zu entfernen. macOS sollte sich zu großen Teilen selbst optimieren und die Gefahr, versehentlich doch mal einen noch benötigten macOS-Bestandteil auszumustern verbietet das unbedarfte Löschen in diesem Bereich eigentlich.

Hilfreich können Apps wie BuhoCleaner dagegen sein, wenn man auf einfache Weise Speicherfresser aufstöbern oder seinen Programme-Ordner ausmisten will. Durch einfaches Anklicken lassen sich nicht nur die Anwendungen selbst ,sondern auch damit verbundene Überbleibsel entfernen. Ihr könnt die zusätzlichen Dateien wie Caches und dergleichen durch Ausklappen der App-Einträge im entsprechenden Menü sehen.

Bei der Datei- und Duplikatsuche mithilfe von BuhoCleaner seid ihr insofern auf der sicheren Seite, dass ihr die gefundenen Objekte als Liste angezeigt bekommt und mit einem Klick auf das Lupensymbol stets direkt zur entsprechenden Datei im Finder springt. So lassen sich die Dateien nicht nur manuell überprüfen, sondern auch händisch und einzeln löschen.

Der BuhoCleaner ist als noch junge App aktuelle in Version 1.0.2 verfügbar. Regulär soll die Einzellizenz irgendwann mal 19,99 Euro kosten, doch im Rahmen einer Einführungsaktion verschenkt der Entwickler momentan in begrenzter Zahl Lizenzen. Den für die Freischaltung des vollen Funktionsumfangs in der App benötigten Code findet ihr auf dieser Aktionsseite. Der Download der Anwendung selbst ist ohnehin kostenlos möglich.