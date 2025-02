„Breitbandmessung Desktop“ aktualisiert – „Tiny Wi-Fi Analyzer“ neu

Die Desktop-Version der App Breitbandmessung steht neu in Version 3.8.0 zum Download bereit. Die wohl wichtigste mit dem Update verbundene Verbesserung betrifft all jene Nutzer, die ihren Anbieter bislang nicht in der Auswahlliste der App finden konnten. Nun kann man hier auch manuell einen Anbieter eintragen.

Darüber hinaus bringt das Update den Entwicklern zufolge optische Verbesserungen bei der Aktualisierung der Messung. Zudem wurde die Anwendung für die aktuellen Version der unterstützten Betriebssysteme optimiert, von Fehlern befreit und in der Stabilität verbessert.

Hinter der Anmeldung steht die Bundesnetzagentur, in deren Auftrag ein externer Dienstleister die App entwickelt und pflegt. Die Anwendung gilt als offizielles Hilfsmittel zur Ermittlung der Leistungsfähigkeit eines Internet-Zugangspunkts. Hintergrund sind die schon vor mehreren Jahren eingeführten, strengeren Regelungen bezüglich der von den Anbietern zugesagten und tatsächlich bereitgestellten Verbindungsleistungen. Mithilfe der hier verfügbaren Tests kann man die tatsächliche Datenübertragungsrate seines Internetzugangs ermitteln und die Messungen speichern, um eine nicht-vertragskonforme Leistung nachzuweisen.

Ausführliche Informationen rund um die Anwendung und deren Verwendung haben die Verantwortlichen in diesem PDF bereitgestellt.

Tiny Wi-Fi Analyzer zeigt WLAN-Auslastung an

In diesen Themenbereich passt mit dem Tiny Wi-Fi Analyzer auch eine neue kleine Mac-Anwendung, die über die Entwicklerplattform GitHub quelloffen und kostenlos angeboten wird. Die Anwendung soll dabei unterstützen, die Auslastung der WLAN-Kanäle zu analysieren und liefert getrennte grafische Darstellungen für die Frequenzen 2,4 GHz und 5 GHz.

Wenn ihr die App ausprobieren wollt, müsst ihr beim ersten Start allerdings die von Apple für nicht notarisierte Apps angestellten Hürden überspringen. Ein Rechtsklick allein genügt nicht mehr, wir haben den seit macOS Sequoia nötigen Weg hier beschrieben.

Der Vollständigkeit halber wollen wir hier aber auch noch mal erwähnen, dass ihr umfassende Informationen rund um das aktuell mit eurem Mac verbundene WLAN-Netz auch ohne sonstige Hilfsmittel abrufen könnt, indem ihr die Alt-Taste gedrückt haltet, während ihr mit der Maus auf das WLAN-Symbol in der Menüleiste klickt.