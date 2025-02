Jackery Explorer 2000: Neue Version der Powerstation kleiner und leichter

Jackery hat mit dem Explorer 2000 V2 ein neues Topmodell im Bereich Powerstations im Programm. Das ab sofort erhältliche Gerät präsentiert sich kompakter und leichter als die anderen in dieser Leistungsklasse bei Jackery erhältlichen Powerstations und verzeichnet dennoch eine Kapazität von 2.042 Wattstunden. Jackery selbst bezeichnet das neueste Gerät in seiner Explorer-Serie als die leichteste und kleinste, mit einem LiFePO4-Akku ausgestattete Powerstation auf dem Markt.

Die Akku-Technologie LiFePO4 ist mittlerweile ein quasi Standard und wir empfehlen bei der Anschaffung solche Geräte stets auf diese Eigenschaft zu achten. Die Abkürzung steht für Lithium-Eisenphosphat und macht die Akkus deutlich unempfindlicher gegen äußeren Einfluss, was zugleich auch die Brand oder Explosionsgefahr deutlich verringert.

Deutlich kleiner als der Rest

Als Nachteil von LiFePO4 galt bislang immer das merklich höhere Gewicht dieser Akkus. Daher ist es bemerkenswert, dass die neue Powerstation von Jackery mit 17,5 kg, zwei Kilo weniger auf die Waage bringt als das mit gleicher Kapazität ausgestattete ältere Pro-Modell. Die Abmessungen des Jackery Explorer 2000 V2 werden mit vergleichsweise kompakten 33,5 × 26,4 × 29,2 Zentimetern angegeben.

Laut Jackery ist die neue Powerstation 41 Prozent kleiner und 36 Prozent leichter als die ansonsten gängigen Geräte in diesem Segment. Dies habe man mithilfe einer neuartigen Wabenstruktur erreicht, die nicht nur eine platzsparende Anordnung der Batteriezellen ermöglicht, sondern zugleich für mehr Sicherheit und Stabilität sorgen soll.

2 Steckdosen, USB und App-Anbindung

Die Jackery Explorer 2000 V2 lässt sich an der Steckdose in 1,7 Stunden komplett laden. Eine Blitzladung auf 80 Prozent ist sogar in nur 52 Minuten möglich. Die Powerstation kann über die beiden integrierten 230-Volt-Steckdosen bis zu 2.200 Watt Leistung abgeben, dazu stehen noch Anschlüsse für USB-C und USB-A sowie eine Autosteckdose zur Verfügung. Das Gerät ist ansonsten wie alle neueren Jackery-Geräte mit App-Anbindung, einem integrierten Display und einem Notlicht ausgestattet.

Als offizielle Preisempfehlung nennt Jackery 1.599 Euro. Zum Verkaufsstart ist die Jackery Explorer 2000 V2 ab sofort beim Hersteller laut der Pressemitteilung demnächst auch bei Amazon zum Einführungspreis von 1.099 Euro erhältlich.