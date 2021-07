Breathable: Luftqualität als Widget für Mac, iPad und iPhone

Wenn es nicht unbedingt ein Widget sein muss könnt ihr die Luftqualität nicht nur in der Karten- und der Wetter-App Apples einsehen, sondern auch über die Freeware Pollution Monitor am Mac oder über die iPhone-App Plume Labs: Air Quality App .

Breathable richtet sich an Anwender, die die aktuelle Luftqualität gerne im Blick behalten und setzt zum Einsatz voraus, dass ihr euch eigene API-Schlüssel bei IQAir anlegt und in die Anwendung eintragt. Diese sind kostenlos, gehen aber mit einer Account-Registrierung einher . Breathable spendet einen Teil der Erlöse an gemeinnützige Klimaschutz-Organisationen.

