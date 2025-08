Brandgefahr beim Sonos Roam: Anwenderberichte bestätigt

Sonos hat bestätigt, dass es bei den tragbaren Lautsprechern Sonos Roam zu Überhitzungsproblemen kommen kann. Eine Rückrufaktion wird allerdings ausgeschlossen.

Der Audiohersteller reagiert damit auf die anhaltenden Berichte von Nutzern, denen zufolge sich die Geräte während des Ladevorgangs zum Teil so stark erwärmen, dass es zu Verformungen im Bereich des Ladeanschlusses und des Ladekabels sowie zu Geruchsbelästigungen durch überhitzten Kunststoff kommt. In einigen Fällen sei das Gerät dabei über längere Zeit an eine Steckdose angeschlossen gewesen, ohne aktiv genutzt zu werden.

Berichte über mögliche Brandgefahr

Die diesbezüglich von Anwendern veröffentlichten Fotos und Berichte fallen unterschiedlich aus. Teilweise werden die Komponenten dabei so stark verformt, dass sich die Geräte nicht mehr weiter betreiben lassen oder sogar eine akute Brandgefahr dargestellt haben:

In einer Stellungnahme gegenüber dem Wirtschaftsmagazin Bloomberg ließ Sonos verlauten, dass man die entsprechenden Berichte sehr genau verfolge. Obwohl die Probleme sehr selten auftreten würden, habe man bereits technische Maßnahmen ergriffen, um das Risiko weiter zu verringern. Dazu zählen nach Unternehmensangaben sowohl Software-Updates als auch Anpassungen an der Hardware.

Die betroffenen Geräte stammen nach aktuellem Kenntnisstand alle aus der ersten Modellgeneration, die seit 2021 im Handel ist. Seit Mai 2024 bietet Sonos mit dem Roam 2 eine überarbeitete Variante des Lautsprechers an.

Support reagiert unterschiedlich

Die Erfahrungen der betroffenen Nutzer mit dem Kundenservice fallen unterschiedlich aus. Teilweise habe Sonos auf Anfrage Ersatzgeräte zur Verfügung gestellt. Allerdings finden sich auch Berichte von Nutzern, die keinerlei ernst zu nehmende Hilfe erhalten haben und lediglich darauf hingewiesen wurden, dass die Garantie für ihr Gerät abgelaufen ist.