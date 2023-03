BR integriert seine Inhalte vollständig in das Streaming-Angebot der ARD

Die ARD Mediathek nimmt künftig die Rolle als gemeinsame Heimat für die Videoangebote aller ARD-Sender und damit auch entsprechend großes deutsches Streaming-Angebot ein. Was dagegen auf absehbare Zeit nicht entstehen wird, ist eine gemeinsame Mediathek mit den Inhalten aus ARD und ZDF. Vor diesem Schritt scheint man sich insbesondere beim ZDF zu fürchten, erst kürzlich war von dort wieder zu hören , dass man sich voll und ganz auf eine Vernetzung der beiden Angebote konzentriere und eine gemeinsame Lösung nicht in Betracht gezogen wird.

Der Bayerische Rundfunk geht die von vielen Nutzern gewünschte gemeinsame Mediathek der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten im Kleinen an und stellt sein unter der Adresse www.br.de/mediathek erreichbares Angebot zum Monatsende ein. In Zukunft werden die Inhalte des Senders dann nur noch über einen in der ARD Mediathek verfügbar sein.

