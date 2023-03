ARD und ZDF: Vernetzte Mediatheken statt gemeinsamem Angebot

In Zukunft soll dieses gemeinsame Netzwerk um weitere Partnerschaften auf europäischer Ebene erweitert werden. In den vergangenen Monaten habe man bereits Inhalte von phoenix, ARTE, funk sowie 3sat in beide Mediatheken integriert. Mit Blick auf einen weiteren Ausbau habe man bereits erste Kontakte mit dem österreichischen Sender ORF und dem Schweizer Fernsehen SRG geknüpft.

Himmler zufolge soll die Vernetzung der Mediatheken von ARD und ZDF in den nächsten Wochen zunächst mit übergreifenden Empfehlungen bei Dokumentationen und im Bereich Kultur in die nächste Runde gehen. Die auf dieser Ebene gemachten Erfahrungen sollen dann zunächst ausgewertet werden, bevor man die Vernetzung auf alle Bereiche der Mediatheken erweitert.

Einer gemeinsamen Mediathek von ARD und ZDF haben Verantwortliche in den letzten Monaten mehrfach eine Absage erteilt . Allem voran engagiert sich hier der ZDF-Intendant Norbert Himmler dafür, die beiden Angebote beizubehalten und stattdessen ein verknüpftes Netzwerk aus Inhalten aufzubauen. In diesem Sinne hat sich Himmler aktuell auch vor dem ZDF-Fernsehrat geäußert und davon gesprochen, dass dieses gemeinsame Netzwerk mehr und mehr Gestalt annimmt.

