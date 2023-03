Anker 675: Monitorständer mit integrierter 12-in1 Dockingstation

Der neue Aufsatz für den Schreibtisch präsentiert sich mit einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, die sich seitlich und auch auf der Unterseite befinden. Von der Seite her zugänglich finden sich jeweils zwei Buchsen für USB-C und USB-A, Kartenleser für die Formate micro SD und SD sowie ein Audioanschluss. Auf der Unterseite des Monitortischchens warten die weniger häufig benötigten Verbindungsarten HDMI, Gigabit-Ethernet, der USB-C-Upstream-Anschluss und noch ein weiterer USB-A-Anschluss. Auch das mit dem Dock gelieferte Netzteil wird von unten her mit dem Zubehör verbunden. Ergänzend findet sich in der Oberseite des Schreibtisch-Docks noch ein Qi-Ladeplatz für Smartphones integriert.

Insert

You are going to send email to