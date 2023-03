Vodafone GigaTV: „Alle Sender sind ausgeblendet“

Wenn der Austausch der Box allerdings zum Erfolg führt, liegt dies in der Regel weniger daran, dass mit dem alten Gerät etwas nicht in Ordnung war, sondern hat ausschließlich damit zu tun, dass der Fehler so plötzlich wie er auftritt auch wieder verschwindet. Teils genügt es schon, hier die Box neu zu starten, ab und an muss man allerdings auch Stunden oder gar bis zum nächsten Tag auf Besserung warten.

Anrufe beim Support von Vodafone lassen die betroffenen Nutzer an sich selbst zweifeln. Die Mitarbeiter versuchen in der Regel, den Fehler beim Kunden beziehungsweise dessen Anschluss zu suchen und machen den Eindruck, als hätten sie noch nie etwas von dieser Problematik gehört. Dementsprechend werden als Standard-Lösungsvorschläge die „Aufnahme einer Störung“ oder gleich ein Austausch der Box angeboten.

Die Mühe, die entsprechenden Einstellungen zu suchen, kann man sich allerdings sparen. Auch ist es in der Regel überflüssig, die Zeit mit einem Reset und einem neuen Sendersuchlauf zu vergeuden. Das Problem liegt eindeutig bei Vodafone, denn die Kabelkanäle an sich sind, wenn man den Fernseher direkt verbindet, ebenso verfügbar wie eine Internetverbindung. Selbst das Streaming von On-Demand-Inhalten über die GigaTV Box ist weiter möglich.

Entsprechende Fehlerberichte sammelt sich bereits seit Monaten zuhauf auch im offiziellen Supportforum von Vodafone. In der Regel äußern sich die Probleme dahingehend, dass man nach dem Einschalten der Box nicht mehr auf die – wohlgemerkt bezahlten- Live-TV-Inhalte zugreifen kann. Die Senderliste präsentiert sich leer und damit verbunden wird ein Fehler angezeigt, dem zufolge man alle Sender ausgeblendet hat und deren Sichtbarkeit in den Einstellungen der GigaTV Box anpassen soll.

