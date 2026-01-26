ifun.de — Apple News seit 2001. 45 586 Artikel

1.820 Watt über 28 Lautsprecher

Volvo EX60: Apple Music mit 3D-Audio und Gemini-Gespräche
Artikel auf Mastodon teilen.
30 Kommentare 30

Der in der vergangenen Woche neu vorgestellte Volvo EX60 zieht in gleich mehreren Bereichen unsere Aufmerksamkeit auf sich. Zunächst handelt es sich beim EX60 um den ersten Volvo, bei dem Apple Music mit Dolby Atmos vorinstalliert ist und der laut Hersteller auf dieser Basis ein beeindruckendes Raumklangerlebnis bietet. Darüber hinaus hat sich Volvo mit Blick auf die Integration von Googles Sprachassistent Gemini so einiges vorgenommen. Der Leistungsumfang der KI-Integration soll stetig erweitert werden.

Vovlo Ex60 Apple Music

Beim EX60 handelt es sich um ein neues Mittelklasse-SUV, als dessen Zielgruppe der Hersteller sowohl Familien als auch Vielfahrer definiert. Volvo gibt für die stärkste Allradversion des EX60 eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern an. Alternative Konfigurationen sollen zwischen rund 620 und 660 Kilometern erreichen. Beim Schnellladen an entsprechend leistungsfähigen Ladesäulen soll man innerhalb von zehn Minuten Energie für bis zu 340 Kilometer nachladen können. Volvo legt dieser Berechnung das Tanken an einer Schnellladesäule mit 400 kW zugrunde.

CarPlay unabhängig von Apple Music an Bord

Volvo unterstützt beim EX60 zwar weiterhin standardmäßig auch CarPlay, der Hersteller betont jedoch besonders die direkte Integration von Apple Music. Auf dieser Basis ist es möglich, über die insgesamt 28 integrierten Lautsprecher räumliches Audio mit Dolby Atmos wiederzugeben. Die Gesamtleistung des integrierten Audiosystems von Bowers & Wilkins wird mit 1.820 Watt angegeben.

Natürliche Gespräche mit Google Gemini

Das sind stattliche Zahlen. Interessant ist allerdings auch, was Volvo in Sachen KI-Integration mit dem Auto vorhat. Der Hersteller hat dazu ein Video veröffentlicht, in dem Amir Esfahani von Volvo und Josh Hodgson von Google die Integration von Google Gemini in den neuen Volvo demonstrieren. Im Zentrum steht dabei die Möglichkeit, natürliche Gespräche mit der KI zu führen. Kommende Software-Erweiterungen sollen den Leistungsumfang von Gemini insbesondere im Bereich Objekterkennung deutlich ausbauen.
26. Jan. 2026 um 17:45 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    30 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Wow, was Gemini alles kann. Siri kann noch nicht mal einen gerade getätigten Eintrag von der Erinnerungsliste löschen.

  • eAutos kommen nicht weit und müssen lange geladen werden – Kommentare ähnlich in 3-2-1…

  • Da bin ich neidisch – bei Mercedes ist die App mit dem letzten Update verschwunden :(

  • Hoffe andere Hersteller ziehen nach. Auch bei Verbrennern.

  • Hier in Schweden ab Juni vermutlich eins der meistgesehenen Autos auf den Straßen …sofern es den XC60 auch nur annähernd ablöst. Habe aber kaum Zweifel daran. Generell auch -deutlich- höhere Elektroquote als in D.

    Wie bei vielen Dingen im Bereich Innovationen ist Schweden Deutschland so 5-6 Jahre voraus (Disclaimer: die letzte Aussage basiert auf meinem reinen Gefühl nach 10 Jahren in Schweden, mehr nicht ;)

    • Wer kennt ihn nicht, den innovativen Schweden, der tatsächlich ein Chinese ist…

      • Bei den Schweden Volvos hätte es sowas wahrscheinlich gar nicht gegeben. Ist doch gut wenn die neuen Besitzer das traditionell gute mit dem innovativen neuen zusammen bringen.
        Sehe da keinen Nachteil drin. Auf dem asiatischen Markt platziert sich Mercedes oder VW auch ganz anders.
        Mir ist es egal ob nun E oder ganz neue Modelle, überall ist einfach zu viel Technik drin. Wenn ich sehe was da Reparaturen kosten bleibe ich gerne noch bei meinem älteren Auto.

      • Ich habe damit auch kein Problem.

      • So ist es eben nicht.
        Geely hält zwar die Mehrheit an Volvo, jedoch haben die Schweden relativ freie Hand bei Neuentwicklungen.
        So ist zB der EX60 kein Volvo mit Geely E-Herz (was zB der EX30 oder der Ex40 sind) sondern der wurde von Volvo für Volvo entwickelt.

      • das war mehr so auf die Elektromobilität im Allgemeinen bezogen ;) Ich finde es bei Heimatbesuchen immer erstaunlich, wie sehr es an deutschen Straßen noch nach Abgasen stinkt…

        Aber es ist bei weitem nicht alles besser in Schweden, das gehört sicherlich auch zur Wahrheit (zB Gesunheitssystem: Vollkatastrophe)

  • Tolles Auto, wenn das die ersten Leasing Rückläufer kommen, wird es auch für mich interessant.
    NB: „CarPlay unabhängig von Apple Music an Bord“ müsste eigentlich doch „Apple Music unabhängig von CarPlay an Bord“ heißen, oder?

  • wirklich ein tolles Auto mit vielen interessanten Neuerungen. Aber mal ganz ehrlich: 1.810 Watt? Sooo groß ist der ja nun wirklich nicht… ;-)

  • An sich nicht schlecht, obwohl der Preis mittlerweile BMW & Co. ebenbürtig ist. Und die Displays werden immer größer als ob es die Bedienung erleichtern würde. Hat die Euro NCAP nicht angekündigt ab Januar dieses Jahres keine 5 Sterne mehr für reine Touchscreen basierte Autos zu vergeben?

    • Nein, das wurde völlig falsch kommuniziert. Es müssen Blinkerhebel, Hupe, Scheibenwischerhebel, der Warnblinkschalter und die SOS-Taste vorhanden sein und nicht nur auf dem Touchscreen bedienbar sein. Das ist meines Wissens bei allen Autos so ( außer Tesla 3)
      Und wenn wir ganz ehrlich sind, gibt es nur eine völlig ablenkungsfreie Bedienung und das ist die Sprachbedienung. Auch einen physischen Schalter bedient man nicht blind, man schaut immer kurz auf den Schalter. Ich weiß nicht einmal wo bei meinem Auto der Knopf für die Lenkradheizung ist, ich sage nur „Lenkradheizung aus“. An geht sie immer wenn beim Start die Temperatur unter 10 Grad ist.

  • Mittelklasse-SUV…
    Wenn diese Preise Mittelklasse sind, dann weiß ich auch nicht mehr..
    Aber ein tolles Auto!

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45586 Artikel in den vergangenen 8862 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven