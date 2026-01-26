Volvo EX60: Apple Music mit 3D-Audio und Gemini-Gespräche

Der in der vergangenen Woche neu vorgestellte Volvo EX60 zieht in gleich mehreren Bereichen unsere Aufmerksamkeit auf sich. Zunächst handelt es sich beim EX60 um den ersten Volvo, bei dem Apple Music mit Dolby Atmos vorinstalliert ist und der laut Hersteller auf dieser Basis ein beeindruckendes Raumklangerlebnis bietet. Darüber hinaus hat sich Volvo mit Blick auf die Integration von Googles Sprachassistent Gemini so einiges vorgenommen. Der Leistungsumfang der KI-Integration soll stetig erweitert werden.

Beim EX60 handelt es sich um ein neues Mittelklasse-SUV, als dessen Zielgruppe der Hersteller sowohl Familien als auch Vielfahrer definiert. Volvo gibt für die stärkste Allradversion des EX60 eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern an. Alternative Konfigurationen sollen zwischen rund 620 und 660 Kilometern erreichen. Beim Schnellladen an entsprechend leistungsfähigen Ladesäulen soll man innerhalb von zehn Minuten Energie für bis zu 340 Kilometer nachladen können. Volvo legt dieser Berechnung das Tanken an einer Schnellladesäule mit 400 kW zugrunde.

CarPlay unabhängig von Apple Music an Bord

Volvo unterstützt beim EX60 zwar weiterhin standardmäßig auch CarPlay, der Hersteller betont jedoch besonders die direkte Integration von Apple Music. Auf dieser Basis ist es möglich, über die insgesamt 28 integrierten Lautsprecher räumliches Audio mit Dolby Atmos wiederzugeben. Die Gesamtleistung des integrierten Audiosystems von Bowers & Wilkins wird mit 1.820 Watt angegeben.

Natürliche Gespräche mit Google Gemini

Das sind stattliche Zahlen. Interessant ist allerdings auch, was Volvo in Sachen KI-Integration mit dem Auto vorhat. Der Hersteller hat dazu ein Video veröffentlicht, in dem Amir Esfahani von Volvo und Josh Hodgson von Google die Integration von Google Gemini in den neuen Volvo demonstrieren. Im Zentrum steht dabei die Möglichkeit, natürliche Gespräche mit der KI zu führen. Kommende Software-Erweiterungen sollen den Leistungsumfang von Gemini insbesondere im Bereich Objekterkennung deutlich ausbauen.