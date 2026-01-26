1.820 Watt über 28 Lautsprecher
Volvo EX60: Apple Music mit 3D-Audio und Gemini-Gespräche
Der in der vergangenen Woche neu vorgestellte Volvo EX60 zieht in gleich mehreren Bereichen unsere Aufmerksamkeit auf sich. Zunächst handelt es sich beim EX60 um den ersten Volvo, bei dem Apple Music mit Dolby Atmos vorinstalliert ist und der laut Hersteller auf dieser Basis ein beeindruckendes Raumklangerlebnis bietet. Darüber hinaus hat sich Volvo mit Blick auf die Integration von Googles Sprachassistent Gemini so einiges vorgenommen. Der Leistungsumfang der KI-Integration soll stetig erweitert werden.
Beim EX60 handelt es sich um ein neues Mittelklasse-SUV, als dessen Zielgruppe der Hersteller sowohl Familien als auch Vielfahrer definiert. Volvo gibt für die stärkste Allradversion des EX60 eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern an. Alternative Konfigurationen sollen zwischen rund 620 und 660 Kilometern erreichen. Beim Schnellladen an entsprechend leistungsfähigen Ladesäulen soll man innerhalb von zehn Minuten Energie für bis zu 340 Kilometer nachladen können. Volvo legt dieser Berechnung das Tanken an einer Schnellladesäule mit 400 kW zugrunde.
CarPlay unabhängig von Apple Music an Bord
Volvo unterstützt beim EX60 zwar weiterhin standardmäßig auch CarPlay, der Hersteller betont jedoch besonders die direkte Integration von Apple Music. Auf dieser Basis ist es möglich, über die insgesamt 28 integrierten Lautsprecher räumliches Audio mit Dolby Atmos wiederzugeben. Die Gesamtleistung des integrierten Audiosystems von Bowers & Wilkins wird mit 1.820 Watt angegeben.
Natürliche Gespräche mit Google Gemini
Das sind stattliche Zahlen. Interessant ist allerdings auch, was Volvo in Sachen KI-Integration mit dem Auto vorhat. Der Hersteller hat dazu ein Video veröffentlicht, in dem Amir Esfahani von Volvo und Josh Hodgson von Google die Integration von Google Gemini in den neuen Volvo demonstrieren. Im Zentrum steht dabei die Möglichkeit, natürliche Gespräche mit der KI zu führen. Kommende Software-Erweiterungen sollen den Leistungsumfang von Gemini insbesondere im Bereich Objekterkennung deutlich ausbauen.
Wow, was Gemini alles kann. Siri kann noch nicht mal einen gerade getätigten Eintrag von der Erinnerungsliste löschen.
eAutos kommen nicht weit und müssen lange geladen werden – Kommentare ähnlich in 3-2-1…
Diesel Dieters verbale Stammtisch Flatulenzen
Klabusterbär Hat der Stephan unrecht?
Ja, weil undifferenzierter Schwachsinn. Wer Verbrenner fahren will soll das tun, aber dieses E-Auto Gebashe mit Halbwahrheiten ist erbärmlich.
Ich glaube Stephan und du, ihr seid auf der gleichen Seite
Klabusterbär Bis jetzt konntest du den Stephan noch nicht widerlegen. Regst dich nur auf, daß bis jetzt nur eine klitzekleine Minderheit auf E-Kram reingefallen ist und merkst das der Wind sich gerade massiv dreht.
E-Auto sind Schrott , so jetzt hast du dein Kommentar
Nur E-Autos, die bei 180 km/h und weniger, abgeriegelt sind
Wie fast alle , bis auf wenige Ausnahmen.
Da bin ich neidisch – bei Mercedes ist die App mit dem letzten Update verschwunden :(
Hoffe andere Hersteller ziehen nach. Auch bei Verbrennern.
Hier in Schweden ab Juni vermutlich eins der meistgesehenen Autos auf den Straßen …sofern es den XC60 auch nur annähernd ablöst. Habe aber kaum Zweifel daran. Generell auch -deutlich- höhere Elektroquote als in D.
Wie bei vielen Dingen im Bereich Innovationen ist Schweden Deutschland so 5-6 Jahre voraus (Disclaimer: die letzte Aussage basiert auf meinem reinen Gefühl nach 10 Jahren in Schweden, mehr nicht ;)
Wer kennt ihn nicht, den innovativen Schweden, der tatsächlich ein Chinese ist…
Bei den Schweden Volvos hätte es sowas wahrscheinlich gar nicht gegeben. Ist doch gut wenn die neuen Besitzer das traditionell gute mit dem innovativen neuen zusammen bringen.
Sehe da keinen Nachteil drin. Auf dem asiatischen Markt platziert sich Mercedes oder VW auch ganz anders.
Mir ist es egal ob nun E oder ganz neue Modelle, überall ist einfach zu viel Technik drin. Wenn ich sehe was da Reparaturen kosten bleibe ich gerne noch bei meinem älteren Auto.
Ich habe damit auch kein Problem.
So ist es eben nicht.
Geely hält zwar die Mehrheit an Volvo, jedoch haben die Schweden relativ freie Hand bei Neuentwicklungen.
So ist zB der EX60 kein Volvo mit Geely E-Herz (was zB der EX30 oder der Ex40 sind) sondern der wurde von Volvo für Volvo entwickelt.
das war mehr so auf die Elektromobilität im Allgemeinen bezogen ;) Ich finde es bei Heimatbesuchen immer erstaunlich, wie sehr es an deutschen Straßen noch nach Abgasen stinkt…
Aber es ist bei weitem nicht alles besser in Schweden, das gehört sicherlich auch zur Wahrheit (zB Gesunheitssystem: Vollkatastrophe)
Tolles Auto, wenn das die ersten Leasing Rückläufer kommen, wird es auch für mich interessant.
NB: „CarPlay unabhängig von Apple Music an Bord“ müsste eigentlich doch „Apple Music unabhängig von CarPlay an Bord“ heißen, oder?
wirklich ein tolles Auto mit vielen interessanten Neuerungen. Aber mal ganz ehrlich: 1.810 Watt? Sooo groß ist der ja nun wirklich nicht… ;-)
Da fliegt die doch das Blech weg…
Das soll Mittelklasse sein?
Ok ich bin offiziell arm.
Yep. Ich bleib beim Benziner …
Du hast schon verstanden, dass der nicht teurer ist als der Benziner?
An sich nicht schlecht, obwohl der Preis mittlerweile BMW & Co. ebenbürtig ist. Und die Displays werden immer größer als ob es die Bedienung erleichtern würde. Hat die Euro NCAP nicht angekündigt ab Januar dieses Jahres keine 5 Sterne mehr für reine Touchscreen basierte Autos zu vergeben?
Nein, das wurde völlig falsch kommuniziert. Es müssen Blinkerhebel, Hupe, Scheibenwischerhebel, der Warnblinkschalter und die SOS-Taste vorhanden sein und nicht nur auf dem Touchscreen bedienbar sein. Das ist meines Wissens bei allen Autos so ( außer Tesla 3)
Und wenn wir ganz ehrlich sind, gibt es nur eine völlig ablenkungsfreie Bedienung und das ist die Sprachbedienung. Auch einen physischen Schalter bedient man nicht blind, man schaut immer kurz auf den Schalter. Ich weiß nicht einmal wo bei meinem Auto der Knopf für die Lenkradheizung ist, ich sage nur „Lenkradheizung aus“. An geht sie immer wenn beim Start die Temperatur unter 10 Grad ist.
Mittelklasse-SUV…
Wenn diese Preise Mittelklasse sind, dann weiß ich auch nicht mehr..
Aber ein tolles Auto!
Ja, das ist Mittelklasse, Oberklasse ist der EX90.
Lieferzeit für die Kiste (ultra) schon 11-13 monate..
Das glaube ich nicht. Der wird erst ab Juni/Juli zum Händler geliefert. Ich glaube kaum, dass so viele den blind bestellen. Das werden bisher nur die Händlerbestellungen sein.