Boulder Dash Deluxe kommt auf den Mac

Das neue Boulder Dash Deluxe verspricht 180 neue Level in neun verschiedenen Welten, wovon eine exklusiv von Peter Liepa, einem der beiden Entwickler der Originalversion geschaffen wurde. Als Hauptfigur agiert auch in der neuen Variante von Boulder Dash der Charakter Rockford, wahlweise im Original oder in einer modernisierten Version. Zudem ist eine Retro-Umgebung mit 20 Original-Levels aus dem Jahr 1984 enthalten. Eine Online-Multiplayer-Erweiterung soll per Update folgen.

Der vor 37 Jahren zunächst für Atari und später auch den C64 verfügbare Spieleklassiker Boulder Dash ist in diesem Jahr in der neuen Version Boulder Dash Deluxe für die Atari VCD erschienen. Im September soll das Remake nun unter anderem auch für den Mac veröffentlicht werden.

