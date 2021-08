MacBook Pro: Unterschiedliche Bildschirmgrößen künftig mit einheitlichem Prozessor

Der Twitter-Nutzer @dylandkt hat noch nicht allzu oft mit Prognosen zu neuen Apple-Produkten Schlagzeilen gemacht. Wenn dies der Fall war, lag er jedoch in der Regel richtig und konnte mit korrekten Vorabinformationen zum iMac M1 und dem iPad Pro 2021 punkten.

Aktuell macht der Entwickler mit Blick auf die in den kommenden Wochen mit 14 und 16 Zoll Bildschirmgröße erwarteten neuen Apple-Notebooks einen guten Punkt: Die Geräte werden wohl anders als bisher beide mit dem gleichen Apple-Prozessor ausgestattet sein, unabhängig davon, ob es sich um die kleinere oder größere Bildschirmvariante handelt.

In der Vergangenheit hat Apple den MacBook-Modellen mit größerem Bildschirm stets auch die leistungsfähigeren Prozessoren mit auf den Weg gegeben. So gibt es die aktuell noch erhältlichen MacBook-Pro-Modelle auf Intel-Basis beispielsweise mit i5 und i7 4-Core sowie in der großen Version mit i7 6-Core oder i9 8-Core. Mit dem Wechsel von Intel zu eigenen Apple-Prozessoren dürfte sich dies allerdings ändern. Apple wird mit dem M1X eine Weiterentwicklung seines M1-Prozessors auf den Markt bringen, der dann in beiden Versionen des MacBook Pro seinen Platz findet.

In der Folge dürfen sich Besitzer des „kleinen“ MacBook Pro in Zukunft wohl über die selbe Prozessorleistung freuen, wie sie mit der 16-Zoll-Version des Notebooks bereitgestellt wird. Allerdings wird Apple hier sicherlich noch an der einen oder anderen Schraube drehen, so lässt sich die mit dem Hauptprozessor verbundene Grafikeinheit beispielsweise mit einer unterschiedlichen Anzahl an Kernen bestücken. Apple hat von dieser Option bereits beim MacBook Air M1 Gebrauch gemacht, und Varianten mit sieben oder acht Grafikkernen angeboten. Bei den neuen MacBook-Pro-Modellen ist die Rede von 16 und 32 GPU Cores.

Die im Vergleich zu den bisherigen Intel-Versionen verbesserte Prozessor-Ausstattung des kleineren MacBook-Modells wird sich unvermeidlich auch auf das Preisgefüge auswirken. Es ist zu vermuten, dass die Preisdifferenz zwischen den beiden mit unterschiedlichen Bildschirmgrößen angebotenen Geräten geringer ausfällt, als dies bislang der Fall war.