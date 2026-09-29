Bose rüstet Auracast nach – AirPods bleiben außen vor

Bose erweitert seine aktuellen Kopfhörer um eine Funktion, die bislang nur vergleichsweise wenige Modelle unterstützen. Die QuietComfort Ultra Headphones der zweiten Generation erhalten per Firmwareupdate Bluetooth LE Audio und Auracast. Beide Funktionen werden zunächst ausdrücklich als Beta angeboten.

Das Update trägt die Versionsnummer 10.12.12 und wird bereits verteilt. Neben Auracast verbessert Bose damit auch die Audiowiedergabe über USB-C. Unter anderem sollen Gaming-Audio und Sprachchat ausgewogener wiedergegeben werden und die Kompatibilität mit Videokonferenzdiensten steigen.

Audioübertragung ohne klassische Kopplung

Interessanter ist allerdings Auracast. Die auf Bluetooth LE Audio basierende Technik erweitert Bluetooth um Audioübertragungen nach dem Rundfunkprinzip. Ein Sender kann sein Audiosignal an eine theoretisch unbegrenzte Zahl kompatibler Kopfhörer oder Lautsprecher verteilen, ohne jedes Gerät klassisch einzeln koppeln zu müssen.

Das eröffnet deutlich mehr Möglichkeiten als das gewöhnliche Bluetooth-Pairing. Flughäfen könnten beispielsweise Durchsagen direkt auf Kopfhörer übertragen, in Museen wären mehrsprachige Audiostreams denkbar und Fernseher könnten ihren Ton gleichzeitig an mehrere Personen senden. Auch als Unterstützung für Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen ist die Technik vorgesehen.

Samsung und LG unterstützen Auracast bereits bei ausgewählten Fernsehern, passende Kopfhörer gibt es unter anderem von Sony, JBL und Sennheiser. Bose steigt damit vergleichsweise spät ein. Nach den QuietComfort Ultra Headphones 2 sollen als Nächstes auch die neuen QuietComfort Headphones der zweiten Generation ein entsprechendes Beta-Update erhalten.

Und was ist mit den AirPods?

Apples AirPods unterstützen Auracast derzeit nicht. Auch bei aktuellen Modellen weist Apple zwar Bluetooth 5.3 aus, nennt jedoch weder Bluetooth LE Audio noch Auracast als unterstützte Funktion. Stattdessen bietet Apple mit „Audio teilen“ eine eigene Lösung, über die sich die Wiedergabe eines iPhone oder iPad gleichzeitig an zwei kompatible AirPods- oder Beats-Paare schicken lässt.

Auracast ist deutlich offener und nicht auf zwei Hörer beziehungsweise Apples eigenes Ökosystem beschränkt. Für iPhone-Nutzer hat Boses Umsetzung momentan allerdings noch einen Schönheitsfehler: Der Hersteller nennt für seine LE-Audio-Beta bislang ausgewählte Android-Geräte ab Android 13 als kompatibel. Eine entsprechende Unterstützung auf dem iPhone weist Bose aktuell nicht aus.

Dass Bose Auracast dennoch bereits in die Kopfhörer integriert, dürfte für deren langfristige Nutzung interessant sein. Je weiter sich der Standard bei Fernsehern, öffentlichen Einrichtungen und anderen Zuspielern verbreitet, desto häufiger können die Kopfhörer entsprechende Streams auch unabhängig vom Smartphone empfangen.