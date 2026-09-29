Von Bondi Blue bis Burgundy: Apples Farbgeschichte zum Durchscrollen

Wer sich noch an Bondi Blue, Tangerine oder den iMac im Flower-Power-Look erinnert, kann derzeit einige Zeit in einer neuen interaktiven Apple-Chronik versenken. „Apple in Colour“ sammelt 341 farbige Produktvarianten aus nahezu drei Jahrzehnten und lässt sich wie eine lange visuelle Zeitreise durch Apples Designgeschichte durchscrollen.

Die Übersicht beginnt 1998 mit dem iMac G3. Apples damals ungewöhnlicher, halbtransparenter Rechner erschien zunächst in Bondi Blue und wurde später um zahlreiche weitere Farben und sogar Muster ergänzt. Allein für den G3 zeigt die Seite 18 unterschiedliche Gehäusevarianten.

Alles begann mit Bondi Blue

Richtig bunt wurde es anschließend mit dem iPod. Mini, nano, shuffle und touch brachten regelmäßig neue Farbtöne mit. Insgesamt listet „Apple in Colour“ 72 iPod-Varianten. Der iPod nano war in einzelnen Generationen sogar in bis zu neun Farben gleichzeitig erhältlich.

Nach einer längeren Phase, in der vor allem Macs eher Silber und Grau trugen, kehrte die Farbe 2021 sichtbar auf den Schreibtisch zurück. Der 24-Zoll-iMac mit Apple-Prozessor erschien erneut in sieben Farben und griff damit bewusst die Idee des ursprünglichen G3 auf.

110 iPhone-Ausführungen

Den größten Einzelbereich stellt inzwischen das iPhone. Die Sammlung zählt 110 unterschiedliche Farbausführungen – angefangen bei frühen Modellen bis zu aktuellen Geräten. Dazu kommen 41 Apple-Watch-Varianten sowie zahlreiche iPads, MacBooks, HomePod mini und AirPods Max.

Jedes Produkt lässt sich anklicken und zeigt neben der Abbildung das Erscheinungsjahr sowie Apples offiziellen Farbnamen. Dadurch tauchen auch Bezeichnungen wieder auf, die man längst vergessen hatte: Sierra Blue, Alpine Green, Ultramarine oder natürlich PRODUCT(RED).

Einige ungewöhnliche Stücke fehlen ebenfalls nicht. Dazu gehört etwa der rote Mac Pro von 2013, der gemeinsam mit Jony Ive und Marc Newson für eine Wohltätigkeitsauktion gestaltet wurde. Die Seite bezeichnet ihn passend als eines der farbenfrohsten und zugleich außergewöhnlichsten Apple-Produkte.

Wer also ein paar Minuten übrig hat, sollte sich die Sammlung ruhig einmal ansehen. Allein die iPod- und iMac-Bereiche dürften bei langjährigen Apple-Nutzern für den einen oder anderen nostalgischen Moment sorgen.