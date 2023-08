Bose QuietComfort Ultra: Neues Kopfhörer-Flaggschiff im Anmarsch

Bose ist der nächste Hersteller, der einen Kopfhörer mit Unterstützung für 3D-Audio ins Programm nimmt. Das kommende Kopfhörer-Flaggschiff von Bose hört auf den Namen QuietComfort Ultra und dürfte in Kürze offiziell angekündigt werden.

Der mit guten Verbindungen zu den Herstellern von Audio-Produkten ausgestattete und für das Magazin The Verge tätige Autor Chris Welch kann neben mehreren Bildern des neuen Kopfhörers auch schon die ersten technischen Details dazu liefern.

Bilder: The Verge

Neuer Lautstärkeregler reagiert auf Berührung

Optisch orientiert sich der Neuzugang für die QuietComfort-Familie von Bose weitgehend an seinen Vorgängern, hinterlässt alles in allem aber einen hochwertigeren Eindruck. Als neues Bedienelement findet sich nun ein berührungsempfindlicher Lautstärkeregler in Form einer dünnen Leiste im unteren Bereich der rechten Hörermuschel.

Ähnlich wie wir es von einem Teil der von Apple angebotenen AirPods-Modelle kennen, wird auch der neue QuietComfort von Bose 3D-Audio unterstützen. Offenbar unterscheidet Bose hier zwischen unterschiedlichen Modi für die „stationäre“ Verwendung beispielsweise am Schreibtisch oder auf dem Sofa und einer Option für die Verwendung, während man in Bewegung ist.

Neu ist in jedem Fall auch die Ohrerkennung. So pausiert die Musikwiedergabe automatisch, wenn der Kopfhörer abgenommen wird und sobald man in wieder aufsetzt, wird die Audiowiedergabe fortgesetzt.

Geräuschunterdrückung und Lieferumfang wie gehabt

Die beim QuietComfort altbewährte klassische Geräuschunterdrückung bleibt gemeinsam mit dem damit verbundenen Transparenz-Modus auch beim QuietComfort Ultra erhalten.

Auch mit Blick auf den Lieferumfang ändert sich beim QuietComfort Ultra gegenüber den Vorgängermodellen wenig Der Kopfhörer hat seinen Platz in einem klassisch oval geformten Transportetui, dem ein Ladekabel von USB-C auf USB-A sowie ein Kopfhöreradapter beiliegen. Ob der neue QuietComfort auch USB-C-Audio unterstützt, ist noch nicht bekannt.

