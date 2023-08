Apple TV+: Lionel Messi soll zusätzliche Abos generieren

Schon den Wechsel des Fußballstars Lionel Messi von Paris Saint-Germain zu Inter Miami CF hatten wir nicht ohne Grund mit „Lionel Messi spielt jetzt für Apple“ untertitelt. Die Tatsache, dass Messi jetzt im Rahmen der amerikanischen Fußballliga Major League Soccer (MLS) seine Ballkunststücke zeigt, hat dazu geführt, dass sich die Zahl der Abonnenten des über Apple TV+ angebotenen MLS Season Pass mehr als verdoppelt hat.

The Messi Effect is real! 🐐 Subscribers to #MLSSeasonPass on @AppleTV have more than doubled since Messi joined @InterMiamiCF. Also, Spanish language viewership on #MLSSeasonPass on @AppleTV has surpassed over 50% for Messi matches and continues to rise. How exciting for a truly…

