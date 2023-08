Mac-App „Dipper“ streamt und zeichnet Mac-Audio auf

Die neue Mac-Anwendung Dipper präsentiert sich als Allround-Werkzeug zum Mitschneiden oder Streamen von Mac-Audio. Die App kann einerseits als virtuelles Mikrofon fungieren und auf diese Weise die Audioausgabe von auf dem Mac ausgeführten Programmen an Streaming-Anwendungen wie OBS oder an Videochat-Programme weitergeben. Alternativ dazu kann man Dipper auch dazu verwenden, die auf dem Mac laufenden Audiostreams mitzuschneiden und zu speichern.

„Audio-Mischpult“ in der Menüleiste

Dipper lässt sich im Mac App Store laden und nutzt von macOS bereitgestellte Schnittstellen für die Bildschirm- und Audioaufzeichnung. Die App platziert sich in der Menüleiste und bietet von dort aus die Möglichkeit, eine oder mehrere Anwendungen als Audioquelle auszuwählen. Wenn nötig ist es damit verbunden auch möglich, die Lautstärkepegel der einzelnen Apps für ein harmonisches Endergebnis aufeinander abzustimmen. Zudem kann man ein in den Mac integriertes Mikrofon oder auch ein vorhandenes iOS-Gerät als externes Mikrofon verwenden und in die Abmischung einbeziehen.

Für die Übergabe an eine Streaming-App muss man zusätzlich einen vom Entwickler der App bereitgestellten Treiber installieren. Weitere Infos hierzu hält die dazu verfügbare Anleitung bereit. Wer das System-Audio lediglich speichern will, kann über die Einstellungen der App zwischen den Formaten AIFF, AAC und WAV wählen. Die Mitschnitte werden dann als qualitativ hochwertige Audioaufzeichnungen mit 48 kHz und 24 Bit lokal an einem gewünschten Ort auf dem Rechner abgelegt.

Vor dem Kauf kostenlos testen

Dipper ist aktuell in Version 1.0 erschienen und richtet sich mit einem Preis von 34,99 Euro für die Vollversion wohl eher an ambitionierte Nutzer. Erfreulicherweise kann man die Anwendung vor dem Kauf jedoch in vollem Umfang kostenlos testen, im Demo-Modus werden lediglich immer wieder kurze stumme Sequenzen in das aufgezeichnete Audio eingestreut.

Hinter Dipper steht der auch durch das Open-Source-Projekt BlackHole bekanntgewordene Entwickler Devin Roth, der bereits im Februar eine erste Beta-Version der Anwendung ausgegeben hat.