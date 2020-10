Borat Moviefilm: Prime Video trailert exklusiven Titel

Borat ist zurück. Amazon Prime Video hat heute den ersten offiziellen Trailer zum Amazon Original Film „Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan“ veröffentlicht.

Prime-Mitglieder weltweit können ab dem 23. Oktober auf die Fortsetzung der verstörend, nachdenklich machenden Schöpfung von Sacha Baron Cohen zugreifen.

Einen ersten Einblick in „Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan“ bietet der jetzt freigegebene offiziellen Trailer.

Geschrieben wurde Borat Subsequent Moviefilm unter anderem von Hauptdarsteller und Produzent Sacha Baron Cohen, Dan Swimer, Peter Baynham und Erica Rivinoja.