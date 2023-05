Kindle Scribe: Amazon rüstet Handschrifterkennung nach

Amazons Kindle Scribe, der erste E-Book-Lesegerät des Onlinehändlers mit begleitendem Eingabestift, einer Notizbuchfunktion und der Möglichkeit handgeschriebene Texteingaben entgegenzunehmen, ist einmal mehr aktualisiert worden und rüstet im so genannten Mai-Update nun eine der wohl sehnlichst erwarteten Funktionserweiterungen nach.

Die Handschrifterkennung ist da

So liefert Version 5.16.2 jetzt erstmals eine voll funktionale Handschrifterkennung aus, die geschriebene Inhalte in reine Texte übersetze kann und in der Lage ist diese per Email an eine der bis zu fünf Voreingestellten E-Mail-Adressen zu versenden.

Die Texterkennung erfolgte in unseren ersten Tests fehlerfrei und versorgt den Empfänger mit einer E-Mail, die einen sieben Tage gültigen Download-Link zu einer .txt-Datei beinhaltet.

Die Handschrifterkennung lässt sich wahlweise mit zuvor eingeblendeter Vorschau anstoßen, bietet aber auch den direkten Versand der Textdatei ohne vorherigen Check an.

Dazu Lassoauswahl und PDF-Neuheiten

Neben den üblichen Fehlerkorrekturen und Leistungsverbesserungen stellt das dritte große Update seit dem Marktstart des Kindle Scribe zudem eine Lassoauswahl und Verbesserungen für PDF-Dateien zur Verfügung.

Mit der Lassoauswahl können handschriftliche Eingabe und Zeichnungen ausgewählt, verschoben, skaliert oder entfernt werden. PDF-Dateien die über Amazons „An Kindle senden“-Service an das Kindle Scribe transferiert wurden, können fortan die Formatausrichtung ändern, zugeschnitten und um Notizen ergänzt werden und können auf Wörterbuchdefinitionen, Übersetzungen und Wikipedia-Suchergebnisse zugreifen.

Manuelles Update per USB-C

Das System-Update für das Kindle Scribe lässt sich auf dieser Webseite aus dem Netz laden.

Ist das Scribe per USB-C-Kabel mit dem Mac verbunden, muss die .bin-Datei nur noch auf das Gerät kopiert werden. Nach dem Trenen des Gerätes erfolgt das Update im Bereich „Einstellungen“ > „Geräteoptionen“ > „Erweiterte Optionen“ > „Kindle aktualisieren“.