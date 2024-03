AI Act: Europäisches Parlament verabschiedet weltweit erstes KI-Gesetz

Das Europäische Parlament hat heute den so genannten Artificial Intelligence Act verabschiedet. Das erste KI-Gesetz weltweit soll den sicheren Einsatz von KI und die Einhaltung grundlegender Rechte gewährleisten, gleichzeitig aber auch Sorge dafür tragen, dass der Ausbau entsprechender Lösungen nicht behindert wird.

Das Ende des vergangenen Jahres unter den Mitgliedstaaten ausgehandelte Regelwerk wurde von den Abgeordneten mit 523 Ja-Stimmen gebilligt. Lediglich 46 Abgeordnete sprachen sich bei 49 Enthaltungen gegen das KI-Gesetz aus.

Vorgaben für den sicheren KI-Einsatz

Die neuen EU-Vorgaben legen nun, immer in Abhängigkeit vom potentiellen Risiko, Vorgaben für die sichere Nutzung von KI-Systemen fest.

So sind unter den neuen Regelungen etwa bestimmte KI-Anwendungen verboten, wenn diese die Rechte europäischer Bürger einschränken könnten. Ausdrücklich verboten sind etwa biometrische Erkennungssysteme, wenn diese in Echtzeit arbeiten und in öffentlich zugänglichen Räumen eingesetzt werden sollen. Auch biometrische Kategorisierungssysteme, die Menschen anhand sensibler Merkmale (wie beispielsweise Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Staatsangehörigkeit, Religion oder der politischen Orientierung) erfassen und kategorisieren, sind in Europa nun untersagt.

Auch das Abschöpfen von biometrischen Merkmalen aus Überwachungssystemen und sozialen Medien, die Emotionserkennung an Arbeitsplätzen und der Aufbau von Gesichtserkennungs-Datenbanken sind fortan nicht mehr zulässig.

Ausdrücklich verboten sind: biometrische Erkennungssysteme in Echtzeit in öffentlich zugänglichen Räumen;

biometrische Erkennungssysteme im Nachhinein, mit der einzigen Ausnahme von Strafverfolgungsbehörden zur Verfolgung schwerer Straftaten und nur nach richterlicher Genehmigung;

biometrische Kategorisierungssysteme, die sensible Merkmale verwenden (z. B. Geschlecht, Rasse, ethnische Zugehörigkeit, Staatsangehörigkeit, Religion, politische Orientierung);

prädiktive Polizeisysteme (auf der Grundlage von Profilerstellung, Standort oder früherem kriminellen Verhalten);

Systeme zur Erkennung von Emotionen bei der Strafverfolgung, beim Grenzschutz, am Arbeitsplatz und in Bildungseinrichtungen; und

wahlloses Auslesen biometrischer Daten aus sozialen Medien oder Videoüberwachungsaufnahmen zur Erstellung von Gesichtserkennungsdatenbanken (Verletzung der Menschenrechte und des Rechts auf Privatsphäre).

Klare Grenzen formuliert

Für den Einsatz von Biometrie-Systemen durch Strafverfolgungsbehörden gelten zusätzlich strenge Einschränkungen. Der Einsatz in „Echtzeit“ darf etwa nur in begründeten Ausnahmefällen erfolgen und muss zeitlich und geografisch begrenzt sein.

Für KI-Chatbots wie ChatGPT gelten jetzt Transparenzanforderungen. Von KI erstellte „Deepfakes“ sollen ab sofort kennzeichnungspflichtig sein.

Das neue KI-Gesetz befindet sich nach der Zustimmung durch das EU-Parlament jetzt in der abschließenden Überprüfung und wird 20 Tage nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der EU in Kraft treten. Bereits nach sechs Monaten greifen die im Gesetz formulierten Verbote. Nach 24 Monaten müssen die Vorgaben dann von allen EU-Staaten umgesetzt worden sein.