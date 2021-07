Bonnjeff: Kostenfreier Bonjour Browser erreicht Version 2.0

Flame zeigt euch nach dem Start alle Bonjour-Dienste im verbundenen (WLAN-)Netzwerk an und informiert so über die Sichtbarkeit von HomeKit-Geräten, Medien-Servern, Druckern, Spotify Connect-Instanzen und AirPlay-Empfängern.

Bonjeff ist eine schlichte Ein-Fenster-Applikation, die auf ein rein textbasiertes Interface setzt und euch schnell ermöglicht zu prüfen, welche Bonjour-Dienste in dem Netzwerk verfügbar sind, in das ihr euch gerade eingebucht habt.

In der zum Wochenende ausgegebenen Version 2.0 bietet sich Bonjeff erstmals auch für Macs mit Apple-Prozessoren optimiert an und unterstützt diese als Universal Binary ebenso wie weiterhin auch alle Macs mit Intel-Prozessoren.

Schon 2017 hat sich der Mac-Entwickler Jeff Johnson mit Bonjeff an einer neuen Version des in die Jahre gekommenen Bonjour Browsers von Kevin Ballard versucht und bietet seinen Netzwerk-Helfer seitdem zum kostenfreien Download auf der Code-Plattform Github an.

