Blink Outdoor mit Solar-Erweiterung erstmals im Preis reduziert

Amazon bietet seit Ende vergangenen Jahres ein Solarmodul für seine Blink Outdoor-Kamera an. Aktuell gibt es die Erweiterung erstmals mit Preisnachlass: Im Paket kostet die Blink Outdoor inklusive der Solar-Ladehalterung vorübergehend nur 78 Euro. Allerdings ist im Zusammenhang mit diesem Angebot zu beachten, dass das Sync-Modul von Blink nicht im Lieferumfang enthalten ist. Falls ihr noch keine Blink-Kamera im Haus habt, fallen hier zusätzliche Kosten an. Das Modul ist einzeln für 35 Euro oder im Paket mit anderen Blink-Kameras erhältlich, eine Übersicht aller aktuellen Blink-Angebote findet ihr hier. Als separates Zubehör ist die Solarhalterung für die Blink Outdoor zum Preis von 40 Euro erhältlich.

Der große Vorteil der Blink-Kameras ist die Tatsache, dass sich diese auch ohne dauerhafte Stromverbindung, beispielsweise an einen Baum oder ein Gartenhaus montiert betreiben lassen. Es muss einzig sichergestellt werden, dass die drahtlose Verbindung zum Sync-Modul aufrecht erhalten wird. Die Reichweite hängt hier von den jeweiligen Gegebenheiten ab, im Test waren bei uns zwei Kameras außerhalb des Hauses mit bis zu 15 Metern Abstand bei einem mittig im Haus platzierten Sync-Modul kein Problem. Das Sync-Modul selbst stellt über WLAN die Verbindung zum Internet her, kann bis zu zehn Kameras verwalten und ermöglicht dann auch den Abruf des Kamerabilds per App.

Solarmodul als Halterung und erweiterte Stromversorgung

Das neue Zubehör fungiert gleichzeitig als als Halterung und Erweiterung für die Blink Outdoor. Konkret wird das Solarmodul am gewünschten Ort befestigt und die Kamera in dessen integrierte Halterung eingesetzt. Per Kugelkopf gelagert lassen sich dann sowohl das kleine Solarpanel als auch die Kamera optimal im Winkel anpassen. Optional ist es auch möglich, Kamera und Solarmodul getrennt zu platzieren, für diesen Zweck hat Amazon ein vier Meter langes Verlängerungskabel im Programm.

Das Solarmodul ist nicht als Ersatz, sondern als Erweiterung für die Batterien in der Kamera zu sehen. Wenn der integrierte und bei Bedarf austauschbare Akku mit 3.200 mAh Kapazität gefüllt ist, bezieht die Kamera automatisch ihren Strom hiervon. Die integrierten Batterien bleiben quasi als Fallback und werden aktiv, wenn der Akku zu wenig Leistung bringt. Sobald der Akku wieder ausreichend geladen ist, wird dieser wieder für die Stromzufuhr verwendet. Der jeweilige Status wird in der Blink-App angezeigt.

Bei entsprechend sonniger Montage, dürfte die Solarhalterung die Lebenszeit der in die Blink Outdoor integrierten Batterien deutlich verlängern. Bereits ohne dieses Zugehör kommt die Kamera mit den beiden im Lieferumfang enthaltenen AA-Batterien bis zu zwei Jahre aus. Beachten muss man nur, dass die Solarhalterung die Verwendung der aktuellen Generation der Blink Outdoor voraussetzt.

Die Blink Outdoor selbst ist aktuell ebenfalls im Preis reduziert und als Erweiterung ohne Sync-Modul für 54 Euro erhältlich, das Duo aus Sync-Modul und Kamera gibt es aktuell für 60 Euro.