Zeitschriftensterben: 11Freunde, Eltern und Chefkoch auf der Abschussliste

Konkret will RTL fortan nur noch die als Kernmarken geführten Publikationen stern, GEO, Capital, stern Crime, Brigitte, Gala, Schöner Wohnen, Häuser, Couch, Eltern, Chefkoch, GEOlino und GEOlino mini digital und zum Teil auch als gedruckte Ausgaben weiter anbieten. Alle anderen Titel sollen verkauft oder eingestellt werden. Betroffen sind beispielsweise das Chefkoch-Magazin und die Zeitschrift Eltern, die künftig nur noch in digitaler Form erhältlich sein werden. Darüber hinaus prüft RTL den Verkauf von Titeln wie P.M., Beef! und Business Punk sowie seiner Beteiligungen am Sportmagazin 11Freunde und der auf die Themenbereiche „Land, Living und Food“ spezialisierten Deutschen Medien-Manufaktur. Von den Maßnahmen sind RTL zufolge insgesamt rund 700 Stellen betroffen.

Der deutsche Zeitungs- und Zeitschriftenmarkt ist im Umbruch. Eben erst haben wir darüber berichtet , dass die Axel Springer SE darauf hinarbeitet, die gedruckten Ausgaben von BILD und WELT komplett einzustellen, stattdessen sollen die Publikationen künftig ausschließlich in digitaler Form erscheinen. Jetzt kündigt RTL Deutschland an , sein Publishing-Geschäft neu zu strukturieren.

