Blink bringt neue Außenkamera mit 2K-Auflösung

Die Amazon-Tochter Blink hat ihr Sortiment um eine neue Außenkamera mit höherer Bildauflösung erweitert. Die Blink Außenkamera 2K+ zeichnet Videos mit einer Auflösung von 2.560 × 1.440 Pixeln auf, was die Erkennung von Details wie Personen, Fahrzeugen oder Lieferungen erleichtern sollte. Zusätzlich bietet das neue Modell eine vierfache Zoom-Funktion, um bestimmte Bildbereiche näher zu betrachten. Die Bildqualität soll dabei weitgehend erhalten bleiben.

Besser bei schwachem Licht

Auch die Leistung bei schwachem Licht wurde Blink zufolge mit dem neuen Modell verbessert. Die Kamera soll das Umgebungslicht effektiver nutzen, um selbst in der Dämmerung noch Farbaufnahmen liefern zu können. Erst bei weiter abnehmender Helligkeit werde automatisch auf eine Infrarotdarstellung in Schwarzweiß umgeschaltet. Die Kamera verfügt auch über eine Gegensprechfunktion, die laut Hersteller Umgebungsgeräusche unterdrückt, um Sprache verständlicher zu übertragen.

Die Kameras von Blink lassen sich prinzipiell kostenlos nutzen. Allerdings verzichtet man dann auf die Cloud-Speicherung sowie erweiterte Funktionen rund um die Bewegungserkennung. Zu Preisen ab 3 Euro im Monat stehen Funktionen wie die Unterscheidung zwischen Personen, Fahrzeugen und anderen Bewegungen oder automatisierte Fotoaufnahmen zur Verfügung. Eine detaillierte Gegenüberstellung der verschiedenen Nutzungsstufen findet sich hier.

Batterien halten bis zu 2 Jahre

Die neue Blink Außenkamera 2K+ basiert auf dem Standardmodell Blink Outdoor 4 und arbeitet wie diese kabellos. Die Stromversorgung erfolgt über Batterien, die abhängig von der Nutzung und den Umgebungsbedingungen eine Laufzeit von bis zu zwei Jahren ermöglichen. Das Gehäuse ist nach IP65 gegen Staub und Wasser geschützt. Für den Betrieb ist das im Starterset enthaltene Sync-Modul zwingend notwendig. Weitere Kameras können dann ebenfalls mit diesem Modul genutzt werden.

Die neue Blink Außenkamera 2K+ ist gemeinsam mit einem Basis-Sync-Modul in den Farben Schwarz und Weiß zum Preis von 99,99 Euro erhältlich. Wenn die Daten lokal gespeichert werden sollen, gibt es mit dem Sync-Modul 2 zum Preis von 44,99 Euro eine „Basisstation“ mit integriertem USB-Anschluss.