ifun.de — Apple News seit 2001. 45 647 Artikel

2 Jahre Batterielaufzeit

Blink bringt neue Außenkamera mit 2K-Auflösung
Artikel auf Mastodon teilen.
Keine Kommentare bisher 0

Die Amazon-Tochter Blink hat ihr Sortiment um eine neue Außenkamera mit höherer Bildauflösung erweitert. Die Blink Außenkamera 2K+ zeichnet Videos mit einer Auflösung von 2.560 × 1.440 Pixeln auf, was die Erkennung von Details wie Personen, Fahrzeugen oder Lieferungen erleichtern sollte. Zusätzlich bietet das neue Modell eine vierfache Zoom-Funktion, um bestimmte Bildbereiche näher zu betrachten. Die Bildqualität soll dabei weitgehend erhalten bleiben.

Besser bei schwachem Licht

Auch die Leistung bei schwachem Licht wurde Blink zufolge mit dem neuen Modell verbessert. Die Kamera soll das Umgebungslicht effektiver nutzen, um selbst in der Dämmerung noch Farbaufnahmen liefern zu können. Erst bei weiter abnehmender Helligkeit werde automatisch auf eine Infrarotdarstellung in Schwarzweiß umgeschaltet. Die Kamera verfügt auch über eine Gegensprechfunktion, die laut Hersteller Umgebungsgeräusche unterdrückt, um Sprache verständlicher zu übertragen.

Blink Outdoor 2k

Die Kameras von Blink lassen sich prinzipiell kostenlos nutzen. Allerdings verzichtet man dann auf die Cloud-Speicherung sowie erweiterte Funktionen rund um die Bewegungserkennung. Zu Preisen ab 3 Euro im Monat stehen Funktionen wie die Unterscheidung zwischen Personen, Fahrzeugen und anderen Bewegungen oder automatisierte Fotoaufnahmen zur Verfügung. Eine detaillierte Gegenüberstellung der verschiedenen Nutzungsstufen findet sich hier.

Batterien halten bis zu 2 Jahre

Die neue Blink Außenkamera 2K+ basiert auf dem Standardmodell Blink Outdoor 4 und arbeitet wie diese kabellos. Die Stromversorgung erfolgt über Batterien, die abhängig von der Nutzung und den Umgebungsbedingungen eine Laufzeit von bis zu zwei Jahren ermöglichen. Das Gehäuse ist nach IP65 gegen Staub und Wasser geschützt. Für den Betrieb ist das im Starterset enthaltene Sync-Modul zwingend notwendig. Weitere Kameras können dann ebenfalls mit diesem Modul genutzt werden.

Blink Outdoor 2k Mit Iphone

Die neue Blink Außenkamera 2K+ ist gemeinsam mit einem Basis-Sync-Modul in den Farben Schwarz und Weiß zum Preis von 99,99 Euro erhältlich. Wenn die Daten lokal gespeichert werden sollen, gibt es mit dem Sync-Modul 2 zum Preis von 44,99 Euro eine „Basisstation“ mit integriertem USB-Anschluss.

Produkthinweis
Blink Außenkamera 2K+ (neueste Generation) – Kabellose, intelligente Sicherheitskamera, 2K-Videoauflösung, bis zu... 99,99 Euro
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
04. Feb. 2026 um 15:00 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 45.647 weitere hätten wir noch.
    Keine Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

    Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45647 Artikel in den vergangenen 8870 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven