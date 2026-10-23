Spotify Family: QR-Code soll Abo-Mitnutzung einschränken

Spotify geht verstärkt gegen die gemeinsame Nutzung von Familienabonnements über Haushaltsgrenzen hinweg vor. Der Musikdienst führt dafür eine neue Kontrollmethode ein, bei der Mitglieder eines Family-Abos ihre Zugehörigkeit zum selben Haushalt mithilfe eines QR-Codes bestätigen müssen. Wer die Überprüfung nicht rechtzeitig abschließt, verliert seinen Platz im Familienabo und muss mit weiteren Einschränkungen rechnen.

Die Änderung bestätigt Spotify-Co-Chef Alex Norström während der jüngsten Besprechung der Quartalszahlen. Von einem gezielten Vorgehen gegen die unerlaubte Mitnutzung möchte das Unternehmen allerdings nicht sprechen. Norström bezeichnet die Maßnahme vielmehr als routinemäßige Weiterentwicklung der bestehenden Kontrollen.

QR-Code verlangt persönlichen Kontakt

Bislang überprüft Spotify die gemeinsame Haushaltszugehörigkeit unter anderem anhand hinterlegter Adressen. Das neue Verfahren verlangt dagegen, dass sich der Verwalter eines Familienabos und das zu überprüfende Mitglied am selben Ort befinden.

Dafür öffnet der Abo-Verwalter in seiner Spotify-App über das Profilmenü den Bereich zur Premium-Verwaltung und zeigt dort einen QR-Code an. Das andere Mitglied muss diesen mit der Kamera seines Smartphones erfassen. Der Code verändert sich Berichten von Nutzern zufolge alle paar Sekunden. Ein einfacher Screenshot lässt sich damit nicht ohne Weiteres weiterreichen.

Nach Preiserhöhung: Spotify kündigt Nutzern aktiv

Nach Erscheinen der Aufforderung bleiben sieben Tage für die Bestätigung. Wer diese Frist verstreichen lässt oder die Überprüfung nicht abschließen kann, fällt automatisch auf die kostenlose Spotify-Version zurück.

Zwölf Monate Sperre für andere Familienabos

Besonders weitreichend ist die anschließende Einschränkung: Betroffene dürfen zwölf Monate lang keinem anderen Family- oder Duo-Abonnement beitreten. Ein eigenes Premium-Einzelabo können sie dagegen weiterhin abschließen. Dieselbe Sperrfrist gilt bereits bei fehlgeschlagenen Adresskontrollen.

Wie TechCrunch berichtet, sieht Spotify die neue Überprüfung als dauerhafte Aufgabe. Norström erklärt, dass der Dienst seine Verfahren regelmäßig anpassen müsse, weil Nutzer immer wieder Möglichkeiten finden, bestehende Kontrollen zu umgehen. Die jetzt eingeführte QR-Code-Prüfung soll deshalb keine einmalige Aktion bleiben.

Spotify auf dem iPad

Die strengeren Kontrollen betreffen einen wichtigen Bestandteil des Geschäftsmodells. Spotify meldete im August erstmals 300 Millionen zahlende Abonnenten. Familienabos machen laut Norström einen erheblichen Teil dieser Kundschaft aus.

In Deutschland kostet Spotify Premium Family seit der letzten Preisanpassung monatlich 21,99 Euro. Die Nutzungsbedingungen verlangen bereits bislang, dass alle Mitglieder unter derselben Adresse wohnen. Neu ist damit nicht die Haushaltsregel selbst, sondern die deutlich unmittelbarere Kontrolle ihrer Einhaltung.