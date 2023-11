Blender: Freie 3D-Grafiksoftware in Version 4.0 erschienen

Die quelloffen entwickelte 3D-Grafiksoftware Blender ist rund 30 Jahre nach Veröffentlichung ihrer allerersten Ausgabe jetzt in Version 4.0 für macOS, Windows und Linux verfügbar.

Umfangreiche Menüsuche beschleunigt Zugriff

Blender ist ein Community-Projekt, findet jedoch auch im professionellen Umfeld Einsatz und kann sowohl zum Modellieren komplexer 3D-Objekte genutzt werden, als auch für die Erstellung von Filmen und hochauflösenden Renderings.

Für Mac, Linux und Windows

An der neuen Version beteiligt haben sich über 3500 Individuen und fast 40 Organisationen, die das Projekt mit eigenem Programmiercode oder mit Spenden gestützt haben.

Nach Angaben der Projekt-Verantwortlichen würde Blender 4.0 einen großen Sprung beim Rendering machen, zahlreiche der verfügbaren Kreativwerkzeuge überarbeiten und neue Funktionen einführen, die die „Gestaltungsfreiheit der Anwender auf ein neues Niveau heben“.

Umfangreicher Showcase online

Klingt blumig, wird auf der Übersichtsseite zur neuen Version aber mit zahlreichen Beispielen untermauert. So präsentiert die neue Blender-Version ihre großen und kleinen Verbesserungen in diesem Showcase und bietet hier auch etliche Vorher/Nachher-Beispiele an, die den Einfluss der neuen Werkzeuge direkt demonstrieren.

Zu den Veränderungen, die mit den signifikantesten Einfluss auf den Alltagseinsatz der Blender-App haben dürften, gehört die neue Menüsuche, die den Aufruf ausgewählter Menüelemente durch eine schlichte Texteingabe ermöglicht. Wird die Suche innerhalb eines beliebigen Menüs mit einem Druck auf die Leertaste aktiviert, lässt sich dieses zusammen mit ihren Untermenü sofort durchsuchen. An zuletzt gesuchte Einträge erinnert sich die Anwendung und schlägt diese beim nächsten Mal ganz oben in der Trefferliste vor.

Der für den Apple-Prozessoren optimierte Download von Blender 4.0 ist 240 Megabyte groß und wartet hier auf euch.