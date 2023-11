Black Friday vorgezogen: Roborock Revo, Playstation und Smarthome günstiger

Roborock hat den Black Friday ein wenig vorgezogen und und bietet den Reinigungsroboter Q Revo über MediaMarkt zum Aktionspreis von 649 Euro an. Allerdings gibt es den Roboter nur in der Farbe Weiß zum Sonderpreis, wer das Gerät in Schwarz haben will, muss satte 100 Euro mehr bezahlen.

Mit dem Q Revo macht auch Roborock den Schritt zu rotierenden Wischmopps anstelle von klassischen Wischtüchern. Die Drehscheiben reinigen unseren bisherigen Erfahrungen zufolge deutlich effektiver und aktueller Favorit in dieser Kategorie ist der Ecovacs Deebot T20 Omni, der für die automatische Reinigung der Scheiben sogar Heißwasser verwendet. Hier unsere Reviews der beiden Sauger:

Die Aktion läuft im Rahmen der bei MediaMarkt noch bis zum 24. November laufenden Aktion Black Friday & Black Week 2023, in deren Rahmen die Elektronikkette auch zahlreiche Produkte aus anderen Kategorien mit teils deutlichem Preisnachlass anbietet. Die PlayStation 5 inklusive „Call of Duty“ gibt es hier ab 499 Euro und im Bereich Smarthome bekommt man verschiedene Bleuchtungsprodukte von Philips Hue oder auch ein Raumklima-Starterkit von Bosch deutlich günstiger.

eero-Router bis zu 47% günstiger

Frühe Black-Friday-Angebote zeigen sich auch schon bei Amazon. Aktuell hat der Versandhändler zum Beispiel nahezu das komplette Lineup an eero WLAN-Routern im Preis reduziert und verkauft diese bis zu 47 Prozent unter der offiziellen Preisempfehlung.

Die WLAN-Router von eero sind eine zuverlässige Lösung für alle Anwender, die sich keinen Kopf machen wollen, sondern nach einer Plug-and-Play-Lösung suchen. Sämtliche Verwaltungsfunktionen stehen gut dokumentiert per App zur Verfügung und es ist nicht erforderlich, die optional angebotenen kostenpflichtigen Zusatzdienste eero Plus zu verwenden.