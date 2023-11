iPad Air: Das Frühjahr soll Variante mit größerem Bildschirm bringen

Mit der Voraussage, dass Apple im kommenden Jahr gleich mehrere neue iPad-Modelle auf den Markt bringt, gewinnt man erstmal keinen Preis. 2023 geht wohl als erstes Jahr in die Geschichte der Apple-Tablets ein, in dem wir kein einziges neues iPad-Modell gesehen haben. Zuletzt hat Apple im Oktober 2022 neben dem iPad der zehnten Generation auch neue Modelle des iPad Pro vorgestellt.

Das iPad mini wartet seit September 2021 auf ein Update und die aktuelle Generation des iPad Air ist seit März 2022 unverändert im Handel. Der auf Apple spezialisierte Analyst Ming-Chi Kuo ließ am Wochenende nun verlauten, dass wir aller Voraussicht nach direkt im ersten Quartal 2024 eine neue Generation des iPad Air zu sehen bekommen. Kuo bezieht seine Informationen aus den Kreisen von Apple-Zulieferern, die sich auf den Start der Massenproduktion eines neuen iPad Air im ersten Quartal des kommenden Jahres vorbereiten.

Als besonders interessant betrachten wir die Tatsache, dass hier erneut von einer zusätzlichen Variante des iPad Air mit größerem Bildschirm die Rede ist. Ergänzend zu der bereits erhältlichen Variante mit 10,9 Zoll soll es künftig auch ein iPad Air mit einem 12,9 Zoll großen Bildschirm geben.

Großer Bildschirm bislang nur beim teuren Pro-Modell

Bislang muss man bei Apple ja mindestens 1.449 Euro investieren, wenn man ein iPad mit 12,9 Zoll großem Bildschirm haben will. Diese Option wird ausschließlich für das iPad Pro angeboten, Käufer des iPad Air müssen sich mit 10,9 Zoll Bildschirmgröße begnügen, sind dafür dann aber schon ab 769 Euro im Boot.

Apples Standardmodell kommt in der zehnten Generation ja ebenfalls mit 10,9 Zoll Bildschirmgröße, ist allem voran aber mit einem weniger leistungsfähigen Prozessor und einfacherer Bildschirmtechnik ausgestattet, was das Gerät unterm Strich nochmal rund 200 Euro günstiger als das iPad Air macht.

Wer die Ausstattung und Leistung der aktuell von Apple angebotenen iPad-Modelle vergleichen will, klickt auf diese Übersicht. Zumindest mit Blick auf das iPad Air scheint es uns aktuell aber in der Tat die bessere Wahl, noch ein wenig durchzuhalten und abzuwarten, was Apple im Frühjahr an neuer Hardware liefert.