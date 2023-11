Black Friday bei Sonos: ARC, Beam, Era und Roam mit Ladebasis

Der auf Multiroom-Lautsprecher spezialisierte Audio-Anbieter Sonos bietet bis zum 27. November eine Auswahl von Geräten und Gerätekombinationen über den hauseigenen Webshop mit speziellen Black Friday Rabatten in Höhe von 33 Prozent an.

Heimkino-Sets und Bundles im Angebot

Die laut Sonos „besten Angebote des Jahres“ rentieren sich dabei vor allem für Anwender, die ganze Räume oder die Ferienwohnung neu ausstatten, da Sonos vor allem bei großen Geräten, wie dem Subwoofer Sonos Sub und den Soundbars ARC und Beam, den Preis nach unten korrigiert hat.

Die High-End Soundbar Sonos Arc wird mit einem Preisnachlass von 320 Euro für 679 Euro angeboten. Die etwas kleinere Soundbar Sonos Beam der zweiten Generation gibt es mit einem Nachlass von 170 Euro für nur noch 379 Euro.

Auch die neuen Era 100 sowie die Era 300 lassen sich in Surround- und Heimkinopaketen deutlich günstiger mitnehmen. Wie immer gilt, dass man sich vor der spontanen Bestellung noch einmal rückversichern sollte, was die anderen Angebote am Markt betrifft.

So bietet Amazon den Sonos Roam mit Ladebasis aktuell für nur noch 149 Euro an und liegt damit nicht nur knapp 30 Euro unter dem Black Friday Preis von Sonos, sondern auch 40 Prozent unter der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Sonos Roam lässt sich als Sonos-Lautsprecher im WLAN und als Bluetooth-Speaker unterwegs einsetzen.

Keine Zusatzkosten

Die Lautsprecher von Sonos lassen sich ohne zusätzliche Kosten und Abonnements zur Wiedergabe beliebiger Streaming-Dienste, Online-Radiosender, lokaler Dateien und AirPlay-Signale einsetzen. In der Sonos App werden alle verfügbaren Lautsprecher bestimmten Räumen zugeordnet und können einzeln angesteuert oder auch miteinander verknüpft in Gruppen bespielt werden.

Eine Absprache zwischen Sonos und Spotify gestattet es Anwendern im gleichen Haushalt, unterschiedliche Spotify-Streams auf unterschiedliche Sonos-Lautsprecher eines Systems laufen zu lassen.