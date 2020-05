BitTorrent: Mac-App Transmission erscheint in Version 3.0

Beim Übertragen großer Datenmengen ist das BitTorrent-Protokoll noch immer weitgehend konkurrenzlos. Wer BitTorrent-Downloads auf dem Mac anstoßen möchte, kann dies fortan mit Version 3.0 der altgedienten Transmission-App machen.

Der kostenfreie Mac-Client hat inzwischen satte 14 Jahre auf dem Buckel und steht nun, nach wie vor kostenfrei, mit neuer Versionsnummer zum Download bereit. Das erste Update seit Mai 2018 setzt fortan macOS 10.10 voraus, unterstützt den Dunkelmodus des macOS-Betriebssystems und tritt mit zahlreichen Fehlerbehebungen und Performance-Verbesserungen an.

Transmission 3.0 ist nur 13MB klein, zeigt seinen aktuellen Datendurchsatz am Icon in der Alt-Tab-Übersicht der geöffneten Apps und im Dock an und gehört wie Cyberduck zu den System-Klassikern, die freundlich an fast schon vergangene Zeiten erinnern.