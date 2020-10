Bioshock 2 Remastered startet auf dem Mac

Feral Interactive bietet den Shooter BioShock 2 jetzt als Remastered-Version auch für den Mac an. Die Neuveröffentlichung steht wahlweise für 19,99 Euro über Steam oder zum Preis von 21,99 Euro zum Download im Mac App Store bereit.

Bioshock 2 Remastered ist für Windows bereits vor vier Jahren erschienen, um der schon etwas angestaubten 2010er-Veröffentlichung des Spiels it diversen Überarbeitungen und hochaufgelösten Grafiken neues Leben einzuhauchen. Mit satten 13 Gigabyte Größe steht der Download jetzt auch für Mac-Nutzer zur Verfügung.

Erlebe Rapture durch die Augen von Subjekt Delta, ein furchterregender Big-Daddy-Prototyp, der in die zerstörte Unterwasserstadt zurückkehrt, um seine Little Sister Eleanor zu retten. Acht Jahre sind seit den Ereignissen von BioShock vergangen, und die feuchten Hallen von Rapture werden jetzt von der Rapture Family beherrscht, ein Kult der Kollektivisten, die im Geheimen daran arbeiten, Eleanor in einen genetisch modifizierten Messias zu verwandeln.