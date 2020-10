Apple TV+: Bill Murray und Bruce Springsteen starten

Der Freitag ist gleichbedeutend mit neuen Inhalten für Apple TV+. Mit „On the Rocks“ und „Letter to You“ stehen von heute an zwei neue Filmproduktionen über Apples Videodienst zum Abruf bereit.

In den Hauptrollen von „On the Rocks“ spielen Bill Murray und Rashida Jones. Der Film von Sofia Coppola handelt von einer jungen New Yorker Autorin und Mutter, die sich von ihrem Ehemann betrogen fühlt und diesem Vorwurf gemeinsam mit ihrem Vater nachgeht. Apple zufolge handelt es sich dabei um eine „bittersüße Beziehungskomödie“ und allein schon Bill Murray dürfte für viele Nutzer Anlass genug sein, sich den Streifen zu Gemüte zu führen.

„Letter to You“ ist ein anderthalbstündiger Dokumentarfilm um den Musiker Bruce Springsteen. Apple zufolge soll der Dokumentarfilm einen Blick hinter die Kulissen des Künstlers werfen und nicht nur Aufnahmen aus dem privaten Studio Springsteens bieten, sondern auch nie zuvor gesehenes Archivmaterial sowie einen tieferen Einblick in Springsteens Arbeit an seinem jüngsten Album.

Apple kooperiert angesichts der Neuvorstellung seines neuen Albums umfassend mit dem Rockmusiker. Bereits zu Wochenbeginn begann auf Apple Music Radio ein mehrteiliges Springsteen-Special, zudem erscheint das neue Album des Künstlers zunächst exklusiv auf Apple Music.