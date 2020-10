Laundrify: „Waschmaschine fertig“-Alarm jetzt auch mit Alexa kompatibel

Laundrify haben wir vor einiger Zeit schon vorgestellt. Die Steckdose erlaubt es zum Preis von 25 Euro, „dumme“ Waschmaschinen so nachzurüsten, dass man beim Ende des Waschvorgangs eine Push-Mitteilung erhält. In der neuesten Version bietet die App nun die Möglichkeit zur Alexa-Integration. Per Skill lässt sich der Status der Waschmaschine abfragen, zudem werden unter Alexa Benachrichtigungen und Routinen unterstützt.

Laundrify basiert auf einer modifizierten WLAN-Steckdose. Das Projekt basiert auf dem persönlichen Interesse des deutschen Entwicklers Mike Mülhaupt. In Kooperation mit dem Hersteller der Steckdosen liefert Mülhaupt diese mit einer modifizierten Firmware aus und hat statt der Schaltfunktion eine Leistungsüberwachung integriert und mit einer eigens erstellten App gekoppelt.

Über die Laundrify-App kann man das System nicht nur konfigurieren, sondern jederzeit auch den aktuellen Status der Maschine abrufen bzw. einsehen, wann diese zuletzt benutzt wurde. Zudem findet sich hier der Schalter für die wohl wichtigste Funktion: nach Beenden des Waschvorgangs kann die App per Push-Mitteilung auf diesen Umstand hinweisen.

Die 25 Euro für die Laundrify-Steckdose darf man als Investment in mehr Komfort betrachten. Natürlich könnte man sich hier auch einen Timer stellen, Laundrify erspart diesen Aufwand und kann zudem auch für andere Nutzer freigegeben werden, sodass die entsprechenden Benachrichtigungen auch auf mehreren Geräten angezeigt werden können.