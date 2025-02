Billigimporte aus China: EU verschärft Kontrollen für Temu und Shein

Die Europäische Union plant eine verstärkte Kontrolle von Waren, die von außerhalb der EU direkt an Verbraucher verschickt werden. Eine entsprechende Mitteilung der EU-Kommission, die am Mittwoch veröffentlicht werden soll, sieht strengere Zollprüfungen insbesondere für Produkte der Onlinehändler Temu und Shein vor. Beide Anbieter verkaufen vor allem günstige Waren aus China und haben in den vergangenen Jahren ein starkes Wachstum verzeichnet.

China-Importe seit 2023 verdoppelt

Die neuen Maßnahmen sollen sicherstellen, dass importierte Produkte den EU-Vorgaben zur Produktsicherheit entsprechen und faire Wettbewerbsbedingungen für europäische Händler gewahrt bleiben. Derzeit profitieren Temu und Shein von einer Regelung, die Waren unterhalb eines Werts von 150 Euro von Einfuhrzöllen befreit. Kritiker bemängeln, dass dies außerhalb der EU ansässigen Unternehmen einen Vorteil gegenüber lokalen Anbietern verschaffe, die ihrerseits einen einen Einfuhrzoll auf Kleidung entrichten müssten.

Zahlen zu Temu und Shein

18 von 19 getesteten Kinderspielzeugen von Temu stellen eine Gefahr für Kinder dar.

Ökotest nahm 2024 Kleidung des Anbieters Shein unter die Lupe. In zwei Dritteln der untersuchten Stücke wurden problematische Substanzen festgestellt

Nach Angaben der EU-Kommission machten Sendungen aus China im vergangenen mehr als Jahr 90 Prozent aller E-Commerce-Importe unterhalb der 150-Euro-Grenze aus. Insgesamt seien 4,6 Milliarden solcher Sendungen in die EU gelangt, mehr als doppelt so viele wie 2023.

150-Euro-Freigrenze wird abgeschafft

Die hohe Zahl der Importe stelle die Zollbehörden vor erhebliche Herausforderungen, da ihre Kapazitäten nicht im gleichen Maße ausgebaut worden seien. Neben der verstärkten Kontrolle einzelner Produkte will die Kommission deshalb eine umfassende Zollreform vorziehen. Geplant ist unter anderem die Einrichtung einer zentralen EU-Zollbehörde sowie die Abschaffung der bisherigen 150-Euro-Freigrenze.

Diese Maßnahmen sollen bereits 2026 in Kraft treten, zwei Jahre früher als ursprünglich vorgesehen. Zudem sei die Einführung eines Datenzentrums für den E-Commerce geplant, um den grenzüberschreitenden Warenverkehr effizienter zu überwachen.