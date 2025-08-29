Wie eine Steuer-ID für Schüler
Bildungs-ID: Bundesregierung plant zentrales Register für Schüler
Die Debatte um eine zentrale Identifikationsnummer für Schülerinnen und Schüler in Deutschland nimmt Fahrt auf. Nachdem einzelne Politiker bereits die Zuteilung einer entsprechenden Kennziffer beim Eintritt ins Schulsystem gefordert hatten, erinnert das Fach-Blog Netzpolitik daran: Auch die Bundesregierung verfolgt ähnliche Pläne. Im Koalitionsvertrag ist ein bundesweites Register vorgesehen, in dem Bildungswege dokumentiert werden sollen.
Die Bildungs-ID soll vergleichbar mit einer Steueridentifikationsnummer dauerhaft gelten und den Wechsel zwischen Schulen vereinfachen. So könnten Lehrkräfte frühzeitig auf Lernrückstände aufmerksam gemacht werden, heißt es aus der Politik. In Baden-Württemberg wird die Einführung derzeit vorbereitet, in Niedersachsen ist ein ähnliches Modell bis 2027 geplant. Nach Angaben der Landesstatistik verließen dort im vergangenen Jahr über 7.500 Jugendliche die Schule ohne Abschluss. Auch auf Bundesebene wird die Maßnahme als ein möglicher Baustein betrachtet, um Abbrecherquoten zu senken und gleichzeitig Verwaltungsabläufe effizienter zu gestalten.
Neben der politischen Unterstützung gibt es erhebliche Bedenken. Datenschützer warnen davor, dass eine feste Kennziffer umfassende Persönlichkeitsprofile schon in jungen Jahren ermöglichen könnte. Eine dauerhafte Zusammenführung sensibler Daten sei mit Risiken für die Betroffenen verbunden. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft lehnt im Gespräch mit gegenüber netzpolitik.org deshalb ein bundesweites Register ab. Zwar könne eine Datensammlung helfen, Entwicklungen sichtbar zu machen, sie dürfe aber nicht zur Kontrolle von Leistungen oder Verhalten genutzt werden.
Warum nicht wie in Skandinavien?
Zum Abschluss lohnt sich ein Blick nach Skandinavien, wo vergleichbare Systeme seit Jahrzehnten etabliert sind. Länder wie Schweden oder Dänemark nutzen zentrale Personenkennziffern, die über viele Lebensbereiche hinweg eingesetzt werden. Dort sind Steuer-, Sozial- und Bildungsdaten über eine einheitliche ID miteinander verknüpft, was Verwaltungsabläufe stark vereinfacht.
In Deutschland ist ein solcher Ansatz aus historischen Gründen bislang auf Widerstand gestoßen. Erfahrungen mit staatlicher Überwachung in der NS-Zeit und in der DDR haben dazu geführt, dass man hierzulande bewusst auf ein dezentrales Meldesystem setzte. Eine gewachsene Skepsis, die historisch zwar gut begründet ist, in der aktuellen Debatte um eine Bildungs-ID aber einmal mehr wie ein Klotz am Bein wirkt.
Bitte erstmal ePA und BundID ordentlich und funktionell zur Verfügung stellen. Aufgrund der Erfahrungen der Digitalisierung kann man jetzt schon von einem Flop ausgehen.
Damit musst du dich direkt an die Bundesdruckerei wenden
Hier in Bayern gibt es zusätzlich die BayernID. Kommunen sind angehalten nicht die BundID zu verwenden, sondern auf die BayernID zu setzen, weil Bayern ja meint es wieder besser zu können.
@ Simon
lass mich raten, öder hat die 0 ?
Und warum nimmt man nicht direkt die SteuerID? Wieder eine weiter Insellösung?
Deutschland ist zu doof für die Digitalisierung. Immer wieder neuer Schwachsinn, nicht durchdacht, nicht funktionsfähig. Sollte es mal funktionieren, kommt der Datenschutz!
Weil dann wieder irgendwelche Leute mit Datenschutzfühlis um die Ecke kommen. Klar kann man die Steuer ID für alles nehmen, dann bräuchte man auch keine Sozialversicherungs- oder Krankenversicherungsnummer mehr
Wieso noch ne Nummer?
Wir haben doch alle ne SozVNr.
Bekommt man doch jetzt direkt nach der Geburt zugeschickt.
So typisch deutsch, lass uns noch mehr Bürokratie schaffen…
Hat die den jeder. Also auch Asyl etc?
Wir werden nicht drum rum kommen, eine digitale Akte/Identität für jeden Bürger dieses Landes anzulegen, über den der Staat in allen Belangen kommunizieren und interagieren kann. Insofern ist die Idee hier ein guter Ansatz. Derzeit ist jeder Fortschritt im deutschen Bildungsbereich willkommen.
Statt aber die Defizite die in den Akten stehen im Grundsatz zu beseitigen, indem du erstmal Rahmenbedingungen absteckst, in denen ein zeitgemäßes Vermitteln von Bildung möglich ist, wird der Misstand einfach nur digital verwaltet, während man der KI den Polylux erklärt?
Aber auch das ist typisch deutsch…. eine quasi kaum vorhandene Integrationspolitik fahren, in diesem Bereich Gelder zusammenkürzen, und sich dann über eine hohe Quote von Jugendlichen ohne erreichten Abschluss wundern…
Integration ist keine Einbahnstraße
Sehr gut zusammengefasst. Es wird zusätzlich extrem an Schulen gespart. Ist doch schon seit Jahrzehnten so.
Man braucht allerdings keine BildungsID um festzustellen, dass es Lernrückstände gibt, wenn ein Schüler von Bremen oder NRW nach Bayern oder BaWü wechselt. Dasselbe gilt auch für Lehrkräfte ;-)
solange auch ein aktiver Abwerbe-Wettbewerb von Lehrkräften stattfindet, der Bundeslandsübergreifend stattfindet… verschiebt man hier nur Probleme, statt sie zu lösen.
Naja in BaWü ist vor den Sommerferien aufgefallen, dass 14.000 Lehrerstellen unbesetzt sind – bitte erstmal das eigene System auf Vordermann bringen, bevor man mit dem nächsten kommt.
Eine Zentrale ID ist aus der Sicht, dass dort auch Zeugnisse etc. Digital abgelegt sind keine schlechte Idee.
Diese ID kann man dann auch für die Ausbildung oder das Studium weiternutzen.
Zusätzlich fällt mir dazu ein, dass das nicht das Problem der Schulen und nicht abschlossen Schulausbildungen beseitigen wird. Jeder der sich mit der Thematik auseinandersetzt weiss warum das Niveau an den Schulen seit ca. 10 Jahren sinkt. Die echten Ursachen will keiner angehen. Unser Junge bekommt eine 2 in einer Deutscharbeit obwohl er extrem viele Rechtschreibfehler hat und trotzdem geht er seit diesem Schuljahr aufs Gymnasium.
Endlich wird die Überwachung der Bürger einfacher. Ungeahnte Möglichkeiten. Vor Allem im Kredit und Versicherungsbereich. Vor allem kombiniert mit Gesichtserkennung. Freiheit = Sklaverei
So ein Unsinn, dafür braucht man keine neue ID, das wäre bereits mit den jetzigen Möglichkeiten möglich.
Die Frage ist, wie wir Bürger damit umgehen und welche Parteien wir wählen, die unsere Daten auch angemessen schützen.
Kleiner Tipp: Parteien am äußeren extremistischen Rand des Spektrums gehören dazu sicherlich nicht dazu.
wie soll diese ID den Wechsel zwischen Schulen vereinfachen, wenn durch Föderalismus, Abschlüsse unterschiedlich viel wert sind, Bildungsstände und Lehrpläne unterschiedlich…
Hier wird wieder ein Verwaltungsmonster erschaffen, obwohl man doch Bürokratie abbauen wollte, während der REst im reformierungswürdigen Bildungssystem so belässt?
Aber wir beißen uns halt immer wieder in den Fuß.
Die Wissenschaft sagt das Gegenteil von dem, was wir mit unserem Bildungssystem tun.
Früh morgens um 7 laufen Lehrer, genauso wie Schüler wie Zombies durch die Gänge…
Wir schmeißen den Kindern in 6-7 Stunden zig Themen vor die Füße im 45 Minutentakt…
Warum machen wir das?
Wundert mich null, dass viele vor diesem antiquiertem System rebellieren…
von der schlechten Integrationsstrategie und Überalterung der Lehrerschaft und damit Überforderung, insbesondere auch bei der Integration von Schülern mit besonderem Förderbedarf, Schwerbehinderungen usw…
Es wundert nicht… und eine Kennzahl wird an all dem nichts ändern, außer dass es wieder ein Kostenposten ist.
Genau das.
Bologna sollte bei Studierenden vieles vereinfachen und klappt bis heute nicht den Standort zu wechseln und nahtlos mit seinen Kursen weiterzumachen
Was für ein Blödsinn. Das ändert nichts an den Problemen unseres Bildungssystems. Die Bilder zeigen schon das aktuell Größte. Unabhängig davon sollte sich jeder Freund dieser Ideen mal anschauen wohin das zbsp. in Schweden geführt hat. Jeder ist mit allen Daten für Jeden transparent! Gehalt, Besitz usw. Nichts für mich.
Und wieder eine Insellösung. Juhu… BundID, EU ID, Steuernummer, SteuerID, Sozialversicherungsnummer, SchülerID.
Sehr guter Punkt mit dem Vergleich zu Skandinavien. Dort funktioniert es hervorragend, jedes Kind bekommt bei der Geburt eine ID, mit der es praktisch alles in seinem zukünftigen Leben machen kann, dient zum Beispiel auch zur Identitätsfeststellung bei Onlinealtersverifizierung.
Mit seiner historischen Paranoia befördert sich Deutschland in die digitale Steinzeit, wie man jetzt wieder an den Datenschützern sieht.
Aber es werden wieder Klagen von Verbänden kommen wegen der DSGVO…
Datenschutz ist bei all dem aber wichtig? DAs Problem ist nur, hier werden viele, teils wohl redundante Systeme aufgebaut, die wieder nur sehr umständlch – wenn überhaupt – ineinander greifen.
Aber lassen wir den Kernumstand weiter bestehen, dass Erzieher wie Lehrer inzwischen mehr dokumentieren müssen als tatsächlich Wissen zu vermitteln…letztlich ists egal, ob das auf Papier stattfindet oder digital. Das strukturelle Defizit bleibt.
Ich empfinde das so, dass wir lieber eine Bildungsmisere verwalten, als sie zu bekämpfen