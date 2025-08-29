Bildungs-ID: Bundesregierung plant zentrales Register für Schüler

Die Debatte um eine zentrale Identifikationsnummer für Schülerinnen und Schüler in Deutschland nimmt Fahrt auf. Nachdem einzelne Politiker bereits die Zuteilung einer entsprechenden Kennziffer beim Eintritt ins Schulsystem gefordert hatten, erinnert das Fach-Blog Netzpolitik daran: Auch die Bundesregierung verfolgt ähnliche Pläne. Im Koalitionsvertrag ist ein bundesweites Register vorgesehen, in dem Bildungswege dokumentiert werden sollen.

Wie eine Steuer-ID für Schüler

Die Bildungs-ID soll vergleichbar mit einer Steueridentifikationsnummer dauerhaft gelten und den Wechsel zwischen Schulen vereinfachen. So könnten Lehrkräfte frühzeitig auf Lernrückstände aufmerksam gemacht werden, heißt es aus der Politik. In Baden-Württemberg wird die Einführung derzeit vorbereitet, in Niedersachsen ist ein ähnliches Modell bis 2027 geplant. Nach Angaben der Landesstatistik verließen dort im vergangenen Jahr über 7.500 Jugendliche die Schule ohne Abschluss. Auch auf Bundesebene wird die Maßnahme als ein möglicher Baustein betrachtet, um Abbrecherquoten zu senken und gleichzeitig Verwaltungsabläufe effizienter zu gestalten.

Neben der politischen Unterstützung gibt es erhebliche Bedenken. Datenschützer warnen davor, dass eine feste Kennziffer umfassende Persönlichkeitsprofile schon in jungen Jahren ermöglichen könnte. Eine dauerhafte Zusammenführung sensibler Daten sei mit Risiken für die Betroffenen verbunden. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft lehnt im Gespräch mit gegenüber netzpolitik.org deshalb ein bundesweites Register ab. Zwar könne eine Datensammlung helfen, Entwicklungen sichtbar zu machen, sie dürfe aber nicht zur Kontrolle von Leistungen oder Verhalten genutzt werden.

Warum nicht wie in Skandinavien?

Zum Abschluss lohnt sich ein Blick nach Skandinavien, wo vergleichbare Systeme seit Jahrzehnten etabliert sind. Länder wie Schweden oder Dänemark nutzen zentrale Personenkennziffern, die über viele Lebensbereiche hinweg eingesetzt werden. Dort sind Steuer-, Sozial- und Bildungsdaten über eine einheitliche ID miteinander verknüpft, was Verwaltungsabläufe stark vereinfacht.

In Deutschland ist ein solcher Ansatz aus historischen Gründen bislang auf Widerstand gestoßen. Erfahrungen mit staatlicher Überwachung in der NS-Zeit und in der DDR haben dazu geführt, dass man hierzulande bewusst auf ein dezentrales Meldesystem setzte. Eine gewachsene Skepsis, die historisch zwar gut begründet ist, in der aktuellen Debatte um eine Bildungs-ID aber einmal mehr wie ein Klotz am Bein wirkt.