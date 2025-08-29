Word macht den Anfang: Cloud-Speicherung in Microsoft 365

Microsoft verändert den bisherigen Standard beim Anlegen von Dateien in seiner Office-Suite grundlegend. Neue Dokumente werden künftig automatisch in der Cloud erstellt, anstatt wie bisher lokal auf dem Rechner zu beginnen. Den Anfang macht Word auf Windows, weitere Anwendungen und Plattformen werden folgen.

Für Anwender bedeutet das, dass Texte sofort in OneDrive oder wahlweise in SharePoint gesichert werden. Der bisherige Zwischenschritt, zunächst lokal zu speichern und erst später in die Cloud zu verschieben, entfällt. Die positive Lesart: Dadurch sind Dokumente von Beginn an abgesichert und können auch über andere Geräte oder den Browser geöffnet werden. Gleichzeitig greifen die Sicherheits- und Richtlinienvorgaben, die für den jeweiligen Cloud-Speicher gelten.

Darüber hinaus soll die Zusammenarbeit einfacher werden. Wird ein Dokument geteilt, stehen allen Beteiligten stets aktuelle Versionen zur Verfügung. AutoSave speichert Änderungen fortlaufend, sodass manuelle Zwischensicherungen nicht mehr notwendig sind.

Nutzer behalten Kontrolle über Speicherort

Die Vorgabe zur Cloud-Speicherung bedeutet nicht, dass Nutzer auf Flexibilität verzichten müssen. Dateien können jederzeit umbenannt und an andere Orte verschoben werden. Wer weiterhin lokal beginnen möchte, kann diese Einstellung in den Optionen anpassen. Zudem lassen sich bevorzugte Verzeichnisse als Standard definieren. Voreingestellt ist zukünftig jedoch die Cloud-Speicherung.



Auch Microsofts KI-Dienste sind direkt eingebunden. Mit einer entsprechenden Lizenz können Copilot-Funktionen unmittelbar ab dem ersten Speichervorgang genutzt werden.

Ausweitung auf weitere Anwendungen geplant

Der neue Ansatz startet mit Word auf Windows und steht dort ab Version 2509 bereit. Microsoft hat jedoch bereits angekündigt, dieselbe Vorgehensweise in absehbarer Zeit auch bei Excel und PowerPoint einzuführen. Damit deutet sich eine umfassende Umstellung innerhalb von Microsoft 365 an, die über einzelne Anwendungen und Plattformen hinausreichen dürfte.