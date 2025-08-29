Ein erster Blick auf IKEAs neue Home-Smart-Produkte 2026

Das schwedische Möbelhaus IKEA hat für Anfang 2026 eine neue Generation an Smart-Home-Geräten angekündigt. Nach dem Ende der Kooperation mit Sonos richtet sich der Fokus des Möbelkonzerns auf Produkte, die den Funkstandard Thread nutzen und über das Matter-Protokoll direkt in gängige Systeme eingebunden werden können.

Ab 2026: Neue BILRESA-Fernbedienungen mit und ohne Scrollrad

Mehr als 20 Geräte sollen im Januar erscheinen, weitere Produkte folgen im Frühjahr.

IKEA-Steuerzentrale mit offenen Standards

Bereits vor kurzem wurde die IKEA-Steuerzentrale DIRIGERA per Softwareupdate erweitert. Das Gerät fungiert künftig als sogenannter Matter-Border-Router und ermöglicht die Einbindung auch von Produkten anderer Anbieter. Mit der Unterstützung von Matter in Version 1.4 lassen sich Energieverbrauchsdaten erfassen und bestehende Thread-Netzwerke nutzen. Damit bereitet IKEA den Wechsel von Zigbee auf Matter technisch vor.

Der bereits erhältliche DIREGERA-Hub kümmert sich um die Matter-Anbindung

Die Ausrichtung auf offene Standards hat praktische Folgen für Nutzer. Die neuen Geräte können ohne IKEA-App direkt in Plattformen wie Apple Home, Google Home, Amazon Alexa oder Samsung SmartThings eingebunden werden. IKEA hat angekündigt, die Preise auf dem Niveau der bisherigen Produkte zu halten oder leicht darunter anzusetzen.

Erste Produkte im Überblick

Bereits gestern sind in sozialen Netzwerken Fotos des Raumklima-Sensors „Timmerflotte“ aufgetaucht. Dieser zeigt Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf einem kleinen Display an und wird mit zwei AAA-Batterien betrieben.

Ab 2026: TIMMERFLOTTE, ALPSTUGA und MYGGSPRAY

ifun.de liegen jetzt Informationen zu weiteren Produkte der neuen Serie vor. Dazu gehören der Tür- und Fenstersensor „MYGGBETT“, der Bewegungsmelder „MYGGSPRAY“, sowie die Fernbedienungen „BILRESA“ mit Scrollrad oder Doppeltaste. Im Frühjahr 2026 sollen zudem neue Steckdosen mit den Namen „GRILLPLATS“ und „TOFSMYGGA“ folgen.

Auch im Bereich der Luftqualität erweitert IKEA sein Angebot. Unter dem Namen „ALPSTUGA“ ist ein Sensor vorgesehen, der verschiedene Raumwerte erfassen soll. Ergänzt wird die Produktpalette durch zahlreiche neue LED-Leuchtmittel in unterschiedlichen Sockel- und Leistungsvarianten sowie Starter-Sets für E27- und GU10-Lampen.

Ab 2026: TOFSMYGGA, GRILLPLATS und MYGGBETT

Produktübersicht:

TIMMERFLOTTE – Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor

– Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor MYGGBETT – Tür- und Fenstersensor

– Tür- und Fenstersensor MYGGSPRAY – Bewegungsmelder

– Bewegungsmelder BILRESA – Fernbedienung mit Scrollrad

– Fernbedienung mit Scrollrad BILRESA – Fernbedienung mit Doppeltaste

– Fernbedienung mit Doppeltaste GRILLPLATS – Zwischensteckdose (ab Frühjahr 2026)

– Zwischensteckdose (ab Frühjahr 2026) TOFSMYGGA – Außensteckdose (ab Frühjahr 2026)

– Außensteckdose (ab Frühjahr 2026) ALPSTUGA – Luftqualitätssensor

– Luftqualitätssensor LED-Leuchtmittel E14 und E27 in verschiedenen Varianten

Starter-Sets für E27 und GU10

Mit dem neuen Sortiment verfolgt IKEA das Ziel, den Einstieg ins vernetzte Zuhause einfacher zu gestalten. Die Nutzer sollen Geräte ohne zusätzliche Hürden in ihre vorhandenen Systeme integrieren können, während die Preisgestaltung im gewohnten Rahmen bleiben soll.