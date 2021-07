BetterTouchTool unterstützt macOS Monterey und neue Siri Remote

Darüber hinaus erweist sich BetterTouchTool auch als leistungsfähiges Werkzeug zum Erstellen von Kurzbefehlen, die wahlweise im kompletten System oder nur in einzelnen Apps aktiv sind. Quasi im Beiprogramm bietet die App noch einen Fenster-Manager sowie Funktionen für die Verwaltung der Zwischenablage und zum Erstellen von Screenshots an. Unterm Strich hat BetterTouchTool somit das Zeug dazu, gleich mehrere spezialisierte Einzelanwendungen auf dem Mac zu ersetzen.

Die Mac-App BetterTouchTool zeigt sich in der neu veröffentlichten Version 3.570 schon bestens auf macOS Monterey vorbereitet. Dem bei München ansäßigen Entwickler zufolge sorgt das Update nicht nur für Kompatibilität mit dem neuen Betriebssystem, sondern geht auch auf mit macOS Monterey angekündigte neue Funktionen ein. So lassen sich die neu in macOS Monterey verfügbaren Kurzbefehle jetzt direkt über eine Aktion mit BetterTouchTool ansteuern.

