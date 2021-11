Microsoft Loop: Gemeinsames Arbeiten mit dynamischen Office-Komponenten

Microsoft betont, dass diese Art der Zusammenarbeit nicht nur ortsunabhängig funktioniert, sondern zudem auch besonders viel Flexibilität erlaubt. So lassen sich die Loop-Komponenten stets mit aktuellen Inhalten versehen problemlos auch in verschiedenen Dokumenten verwenden.

Man kann sich Loop als Weiterentwicklung der Kooperationslösung Fluid vorstellen. Auf der mit Microsoft Office verknüpften Plattform für gemeinsames Arbeiten stehen Elemente wie ein Chat, E-Mail oder Projektseiten bereit, und all dies kann um sogenannte Loop-Komponenten erweitert werden. Hierbei handelt es sich um schlichte Elemente wie Listen, Tabellen, Notizen, Aufgaben oder auch tiefgreifende Ressourcen aus dem Business-Tool Dynamics 365, die sich allesamt dynamisch in Loop integriert sehen und so stets aktuell synchronisierte Inhalte anzeigen.

Insert

