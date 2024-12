Betrug mit Spendenprogrammen: Apple-Mitarbeiter angeklagt

Die Staatsanwaltschaft des Santa Clara County hat sechs ehemalige Apple-Mitarbeiter wegen Spendenbetrugs angeklagt. Nach Angaben der Ermittlungsbehörden sollen die Angeklagten über einen Zeitraum von drei Jahren das Spendenprogramm von Apple sowie staatliche Steuerregelungen missbraucht haben, um sich erhebliche Geldsummen zu erschleichen.

Spenden-Matching missbraucht

Im Zentrum des Vorfalls steht ein 37-jähriger, der als Geschäftsführer der Organisation „Hop4Kids“ sowie als Buchhalter für die „American Chinese International Cultural Exchange“ fungierte. Laut Anklage soll dieser mit fünf weiteren Beschuldigten fingierte Spenden an diese gemeinnützigen Organisationen inszeniert.

Das System sah offenbar vor, dass die Apple-Mitarbeiter private Spenden über eine Online-Plattform an den Konzern meldeten, woraufhin Apple diese Beträge um 100 Prozent bis 200 Prozent aufstockte. Tatsächlich hätten die Mitarbeiter die gespendeten Beträge jedoch zurückerstattet bekommen, während der 37-jährige die zusätzlichen Mittel von Apple einbehielt.

Apple bietet seinen Mitarbeitern ein so genanntes „Employee Giving Program“ an. In dessen Rahmen verdoppelt Apple jede Stunde, die ein Mitarbeiter ehrenamtlich arbeitet, oder jeden Dollar, den er spendet, mit einer Geldspende an dieselbe Organisation.

Den Ermittlern zufolge wurden so umgerechnet rund 144.000 Euro aus Apples Programm und etwa 95.000 Euro an ungerechtfertigten Steuerabzügen generiert. Die beteiligten Mitarbeiter hätten die falschen Spendenbeträge zudem in ihren Steuererklärungen geltend gemacht, was einen weiteren Betrugstatbestand darstellt.

Geld- und Haftstrafen möglich

Die Angeklagten im Alter zwischen 31 und 39 Jahren kommen alle aus Kalifornien und müssen sich nun unter anderem wegen schweren Diebstahls, Verschwörung, Meineids und Steuerbetrugs vor Gericht verantworten. Aufgrund des erheblichen finanziellen Umfangs wird der Fall zudem unter die Regelung zur Verschärfung von Wirtschaftsstraftaten eingeordnet. Den Beschuldigten drohen im Falle einer Verurteilung Haftstrafen sowie erhebliche Geldstrafen und Rückzahlungen.

Die Ermittlungen wurden von der Abteilung für schwere Wirtschaftskriminalität der Staatsanwaltschaft Santa Clara durchgeführt. Apples Zusammenarbeit mit den Behörden habe nach eigenen Angaben maßgeblich zur Aufklärung des Falls beigetragen.