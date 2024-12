Copilot Vision: Microsoft schaut beim Browsen mit zu

Seeing AI, die von Microsoft kostenlos angebotene iPhone-Applikation für blinde und sehbehinderte Menschen, ist unschlagbar praktisch. Die App kann beliebige Texte vorlesen, auf die die Kamera des iPhones gerichtet wird, ist in der Lage, Geldscheine zu erkennen, Barcodes zu prüfen, Personen und das Interieur von Räumen zu beschreiben und sowohl Produkte voneinander zu unterscheiden als auch Objekte zu identifizieren.

Entsprechend interessiert haben wir den frisch veröffentlichten Blog-Eintrag des Softwarekonzerns gelesen, der unter der Überschrift „Copilot Vision“ über den Auftakt einer neuen Art des Surfens berichtet. Kommen weitere Hilfswerkzeuge für sehbehinderte Menschen nun auch auf den Desktop?

Copilot Vision surft mit euch

Dem ist leider nicht so. Microsoft führt mit „Copilot Vision“ zwar neue KI-Funktionen für den hauseigenen Browser Edge ein, aber die KI-gestützte Unterstützung beim Surfen richtet sich nicht an Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen, sondern an Anwender, die nicht gern alleine im Internet unterwegs sind.

Diese sollen mit „Copilot Vision“ einen digitalen Assistenten zur Seite gestellt bekommen, der die Inhalte aufgerufener Webseiten analysieren und darauf basierend Unterstützung bieten kann.

Nutzer können über eine Sprachfunktion Fragen stellen oder sich bei Aufgaben wie der Reiseplanung, dem Online-Shopping oder beim Verstehen komplexer Inhalte helfen lassen. Die Funktion wird direkt im Browser angezeigt und kann nach Bedarf aktiviert werden. Microsoft beschreibt Copilot Vision als „zweites Augenpaar“, das die Navigation erleichtern und zusätzliche Einblicke bieten soll.

Datenschutz und Verfügbarkeit

Microsoft betont, dass „Copilot Vision“ nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Nutzer aktiviert wird. Während der Nutzung werden Daten nur temporär verarbeitet und nach der Sitzung gelöscht. Laut Microsoft werden keine Daten von Webseiten gespeichert oder für die Weiterentwicklung der KI-Modelle genutzt. Die Funktion ist zunächst auf ausgewählte Webseiten und die Nutzung innerhalb der USA beschränkt, um eine kontrollierte Einführung zu ermöglichen.