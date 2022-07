Für Mac und iPad: Das sind Apples neue Bildungsrabatte

Nachdem die sogenannte „Back to School“-Aktion in den Vereinigten Staaten bereits im vergangenen Monat an den Start ging, hat Apple die temporäre Erhöhung seiner Bildungsrabatte nun auch in Deutschland vorgenommen.

Hierzulande bewirbt Apple die zusätzliche Dreingabe einer Apple-Geschenkkarte beim Kauf von qualifizierten iPad-Modellen, MacBooks und iMacs. Deren Wert hängt vom Preis der erworbenen Hardware ab und beträgt maximal 150 Euro.

Gewährt wird das „Back to School“-Angebot allerdings ausschließlich beim Einkauf über den Apple Store Bildung, der zuvor eine Überprüfung der Immatrikulation durch den Service-Partner UNiDAYS voraussetzt.

Laut Apple richtet sich das Angebot an Lehrkräfte und Hochschulmitarbeiter sowie eingeschriebene und neu zugelassene Studierende.

Das MacBook Air (M2) ist qualifiziert

Unter den qualifizierten Rechnern ist auch das neue MacBook Air (M2) vertreten, das erst an diesem Freitag in die Auslieferung gehen wird. Statt ab 1.499 Euro gibt es das neue MacBook Air im Rahmen der „Back to School“-Aktion bereits zu Preisen ab 1.384 Euro.

Neben dem neuen MacBook Air M2 lässt sich auch die Vorgänger-Generation, das MacBook Air (M1), ab 1.084 Euro ordern. Zudem sind alle drei Varianten des MacBook Pro und neue Bestellungen des iMac zum Erhalt der neuen Bildungsrabatte berechtigt.

Was die iPads angeht hat Apple hier ausschließlich das iPad Air (ab 628 Euro) und das iPad Pro (ab 835 Euro) gelistet.

Geschenkkarte zusätzlich zum Preisnachlass

Die Geschenkkarten, die von Apple zusätzlich zu den Preisnachlässen angeboten werden, lassen sich auf Apple Hardware, Software und auf die Service-Angebote des Konzerns einlösen, also auch zum Kauf von zusätzlichem iCloud-Speicher und zur Bezahlung des Musik-Streaming-Dienstes Apple Music bzw. des TV-Streaming-Dienstes Apple TV+ nutzen.